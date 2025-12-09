Language
    बुलडोजर का बजट न होने पर सिर्फ चेतावनी देकर लौटी राजस्व टीम, लेखपाल बोले- हम विवश हैं

    By Ashish Trivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:02 PM (IST)

    संवाद सूत्र, अतरौली। गोड़वा गांव में मुख्य मार्ग पर अवैध निर्माण हटवाने पहुंची राजस्व टीम बुलडोजर की व्यवस्था न होने पर तीन दिन में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी देकर लौट गई। लेखपाल ने कहा कि बुलडोजर का बजट नहीं होता, इसलिए विवश हैं।

    ग्रामीण वैभव शंकर, बृजकिशोर बाजपेई, अनुभव, अभिषेक, गौरव, अखिलेश, नितिन सहित ग्रामीणों ने बताया कि गोड़वा में कंपोजिट स्कूल, यूनानी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित परिक्षेत्र में स्थित भुइयेश्वर महादेव मंदिर को जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर दुकानें बनाने की शिकायत है।

    बताया कि नवनिर्मित पीएचसी का जल्द उद्घाटन होना है। इस मार्ग पर लोगों ने अपने घरों के आगे पड़ी ग्राम समाज की भूमि पर दुकानों का निर्माण कराना शुरू कर दिया है, जिससे मार्ग बेहद संकरा हो गया है। अतिक्रमण के चलते रोजाना यहां से गुजरने वाले वाहनों को असुविधा हो रही है। उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी व मंडलायुक्त से की।

    एसडीएम संडीला के निर्देश पर अतिक्रमण हटवाने पहुंची राजस्व टीम को जेसीबी मशीन नहीं मिली। लेखपाल शिवशंकर ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों का अतिक्रमण हटवाने में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि जेसीबी उपलब्ध नहीं हो पाती। मशीन के लिए कोई बजट उपलब्ध नहीं है।

    अतिक्रमण हटवाने में करीब एक घंटा लग जाएगा, किराया भाड़ा सहित जेसीबी वाला पांच हजार रुपये लेगा, इसलिए निर्माणकर्ताओं को तीन दिन में अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी गई है। उसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अग्रिम कार्रवाई होगी।