रेल यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, पद्मावत एक्सप्रेस में बढ़ेगी कोच की संख्या
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! पद्मावत एक्सप्रेस में कोचों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को अब यात्रा करने में और अधिक सुविधा मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया है, जिससे टिकट उपलब्धता बेहतर होगी और वेटिंग लिस्ट कम होगी। रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। पद्मावत एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। बढ़ती भीड़ और लगातार मांग को देखते हुए रेल प्रशासन ने ट्रेन संख्या 14207 मां बेहला देवी धाम प्रतापगढ़–दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस और 14208 दिल्ली-मां बेहला देवी धाम प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ने का निर्णय लिया है।
रेलवे प्रशासन के अनुसार 14207 पद्मावत एक्सप्रेस में स्लीपर–01 कोच 15 नवंबर से 21 नवंबर तक जोड़ा जाएगा। इस अवधि में प्रतापगढ़ से दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा में आराम और सुविधा दोनों बढ़ेंगी।
इसी प्रकार, 14208 दिल्ली–प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस में भी 18 नवंबर से 24 नवंबर तक एक स्लीपर कोच बढ़ाया गया है। दिल्ली से प्रतापगढ़ जाने वाले यात्रियों को इससे काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
क्योंकि इन दिनों यात्रियों की संख्या सामान्य से कहीं अधिक रहती है। अतिरिक्त कोच जुड़ने से प्रतीक्षा सूची में कमी आएगी और अधिक यात्री कन्फर्म सीट के साथ यात्रा कर सकेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।