रेल यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, पद्मावत एक्सप्रेस में बढ़ेगी कोच की संख्या

जागरण संवाददाता, हरदोई। पद्मावत एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। बढ़ती भीड़ और लगातार मांग को देखते हुए रेल प्रशासन ने ट्रेन संख्या 14207 मां बेहला देवी धाम प्रतापगढ़–दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस और 14208 दिल्ली-मां बेहला देवी धाम प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ने का निर्णय लिया है।

रेलवे प्रशासन के अनुसार 14207 पद्मावत एक्सप्रेस में स्लीपर–01 कोच 15 नवंबर से 21 नवंबर तक जोड़ा जाएगा। इस अवधि में प्रतापगढ़ से दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा में आराम और सुविधा दोनों बढ़ेंगी।