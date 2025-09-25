बेहंदर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। मृतका के पिता ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके।

संवाद सूत्र, बेहंदर। संदिग्ध हालात में तबीयत बिगड़ने से नवविवाहिता की बुधवार देर शाम एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। पिता ने पति पर दहेज की मांग पूरी होेने पर मारपीट करने से मौत होने का आरोप लगाया है।

कछौना के ग्राम टुटियारा की रहने वाली सीमा की शादी पांच मई को कासिमपुर के ग्राम गर्राहार के गौरव के साथ हुई थी। संदिग्ध हालात में सीमा की तबीयत बिगड़ने पर ससुरालीजन ने कासिपुर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बुधवार की देर शाम सीमा ने दम तोड़ दिया।