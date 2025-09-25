हरदोई में नवविवाहिता की अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति पर हत्या का आरोप
बेहंदर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। मृतका के पिता ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके।
संवाद सूत्र, बेहंदर। संदिग्ध हालात में तबीयत बिगड़ने से नवविवाहिता की बुधवार देर शाम एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। पिता ने पति पर दहेज की मांग पूरी होेने पर मारपीट करने से मौत होने का आरोप लगाया है।
कछौना के ग्राम टुटियारा की रहने वाली सीमा की शादी पांच मई को कासिमपुर के ग्राम गर्राहार के गौरव के साथ हुई थी। संदिग्ध हालात में सीमा की तबीयत बिगड़ने पर ससुरालीजन ने कासिपुर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बुधवार की देर शाम सीमा ने दम तोड़ दिया।
मृतका के पिता हेमनाथ ने बताया कि बेटी की शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया था। इसके बावजूद दामाद अतिरिक्त दहेज की मांग कर आए दिन बेटी को प्रताड़ित करता था। बेटी के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करता था। 20 दिन पहले पिटाई करने से बेटी की तबीयत खराब चल रही थी। पिटाई करने से बेटी की जान चली गई। सूचना पर तहसीलदार अमित यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तहसीलदार की मौजूदगी में पंचनामा की कार्रवाई की।
थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
