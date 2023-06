शाहजहांपुर के सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के सूरतपुर की विजय कुमार की पुत्री चांदनी की शादी तीन मई 2023 को सीतापुर के सिंधौली के चांदपुर निवासी परवेश कुमार के साथ हुई थी। करीब आठ दिन पहले ही चांदनी मायके आई थी। सोमवार की शाम परवेश भी बाइक से अपनी ससुराल पहुंचा। चांदनी मंगलवार की सुबह घर से सेहरामऊ का मेला देखने की बात कहकर निकली थी।

नवव‍िवाह‍िता की हत्‍या के बाद रोते-ब‍िलखते पर‍िजन।

हरदोई, जागरण टीम। मायके से मेले देखने गई नवविवाहिता की उसके पति ने गला दबाकर हत्या कर दी। फिर ससुराल जाकर उसने पूरी बात भी बताई। ससुरालवाले उसे लेकर पहुंचे तो शाहाबाद क्षेत्र के उधरनपुर के पास गन्ने के खेत में नवविवाहिता का शव पड़ा मिला। शुरुआती जांच में हत्या का कारण चाल-चलन पर शक बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मई में हुई थी शादी शाहजहांपुर के सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के सूरतपुर की विजय कुमार की पुत्री चांदनी की शादी तीन मई 2023 को सीतापुर के सिंधौली के चांदपुर निवासी परवेश कुमार के साथ हुई थी। करीब आठ दिन पहले ही चांदनी मायके आई थी। सोमवार की शाम परवेश भी बाइक से अपनी ससुराल पहुंचा। जैसा क‍ि चांदनी के भाई अभिषेक और पिता ने बताया कि चांदनी मंगलवार की सुबह घर से सेहरामऊ का मेला देखने की बात कहकर निकली थी। कुछ समय बाद वह वापस आ गई और फिर कपड़े बदल कर शाहाबाद जाने की बात कहकर घर से चली आई। उसके पीछे पीछे परवेश भी बाइक से गया। पत्न की प‍िटाई कर गला दबाकर की हत्‍या शाम को परवेश नशे में सूरतपुर पहुंचा और उसने चांदनी की पिटाई और उसका गला दबाकर गन्ने के खेत में फेंक देने की बात बताई, जिसे सुनकर सभी सन्न रह गए और उसे लेकर तुरंत ही मौके पर पहुंचे। सड़क के किनारे ही शाहाबाद क्षेत्र के उधरनपुर के पास गन्ने के खेत में चांदनी का शव पड़ा मिला। उन लोगों ने परवेश को पकड़कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सीओ हेमंत उपाध्याय, फोर्स के साथ पहुंचे। आरोपित परवेश अधिक नशे में होने के कारण कुछ बता नहीं सका, लेकिन पूछताछ में पता चला कि वह अपनी पत्नी पर शक करता था और उसी में उसने हत्या कर दी। एएसपी दुर्गेश सिंह ने बताया कि जांच के साथ पूछताछ की जा रही है और तहरीर के आधार पर एफआइआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई होगी।

Edited By: Vinay Saxena