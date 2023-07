कासिमपुर के ग्राम भीठी के श्रवण कुमार खेतीबाड़ी करता था। परिवारवालों ने बताया कि एक जुलाई को श्रवण की शादी गाजीपुर के सदियाबाग के ग्राम बादशाहपुर के सुभाष की पुत्री पुष्पा के साथ हुई थी। मंगलवार सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने श्रवण का शव गांव बेचेलाल के खेत में पेड़ में फंदे से लटकता देखा। देखते ही देखते मौके पर भीड़ एकत्र हो गई।

पत‍ि की मौत से एक ही पल में दुल्‍हन के सारे सपने चूर हो गए। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

हरदोई, जागरण टीम। यूपी के हरदोई में शादी के तीसरे दिन एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक का शव फंदे पर लटकता देख शादी की खुशियां मातम में बदल गई। परिवारवाले घटना का कारण नहीं बता सके। थाना प्रभारी महेश चंद्र ने बताया कि युवक के पर‍िजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। एक जुलाई को हुई थी शादी कासिमपुर के ग्राम भीठी के श्रवण कुमार खेतीबाड़ी करता था। परिवारवालों ने बताया कि एक जुलाई को श्रवण की शादी गाजीपुर के सदियाबाग के ग्राम बादशाहपुर के सुभाष की पुत्री पुष्पा के साथ हुई थी। दो जुलाई को बरात वापस आई थी। सोमवार देर रात तक परिवार में शादी की खुशी में गाना बजाना हो रहा था और इसके बाद परिवारवाले सो गए। मंगलवार सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने श्रवण का शव गांव बेचेलाल के खेत में पेड़ में फंदे से लटकता देखा। देखते ही देखते मौके पर भीड़ एकत्र हो गई। लोन के लिए भटक रहे ई-रिक्शा चालक के नाम पर है करोड़ों की कंपनी, ITR भरने पहुंंचा तो टर्नओवर देख नहीं हुआ भरोसा नई जिंदगी के सपने, एक ही पल में गए टूट पुष्पा नई जिंदगी के सपने संजोकर दो जुलाई को भीठी आई थी। शादी के बाद हर किसी ने सुहाग की लंबी आयु की कामना की थी, लेकिन एक ही पल में सारे सपने चूर हो गए। पति की मौत के बाद पुष्पा बार-बार बेहोश होकर गिर रही थी। परिवार के लोगों ने किसी तरह उसे संभाला।

Edited By: Vinay Saxena