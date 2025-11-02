हरदोई में मस्जिद के पास मिला मजदूर का शव, भाई ने लगाया हत्या करने का आरोप
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक मस्जिद के पास मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।
संवाद सूत्र, संडीला। अतरौली मार्ग पर शनिवार शाम टेंट मजदूर का शव मस्जिट के पास पड़ा मिला। भाई ने दो साथी मजदूरों पर मस्जिद की छत से धक्का देने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संडीला मे अतरौली बाईपास के रहने वाले लतीफ एक साल से सिमला टेंट हाउस पर मजदूरी करते थे।
भाई वसीक के अनुसार शनिवार की सुबह लतीफ अतरौली मार्ग पर एक शादी में टेंट लगाने गए थे। साथ में कांशीराम कालोनी का पिंटू व आजाद भी था। देर शाम लतीफ का शव मालिक के घर के निकट मस्जिद के पास पड़ा मिला। मालिक ने फोन कर सूचना दी।
बताया कि लतीफ मस्जिद की छत से गिर गया। वह लोग सीएचसी लेकर आए, चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। टेंट मालिक मौला से पूछने पर सही जवाब नहीं दिया। मृतक के भाई का आरोप है कि दो माह पहले पिंटू, आजाद ने टेंट मालिक की बैट्री चोरी की थी। भाई ने मालिक को बता दिा था। जिस पर दोनों ने मिलकर भाई को कमरे में बंद करके पीटा था।
पांच अगस्त को कोतवाली में शिकायत की थी। टेंट मालिक के बेटे शराफू ने समझौता करा दिया था। उसी रंजिश के चलते दोनों साथी मजदूरों ने छत से धक्का देकर भाई की हत्या कर दी। कोतवाल विद्यासागर पाल ने बताया कि तहरीर मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।