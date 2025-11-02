हरदोई में मस्जिद के पास मिला मजदूर का शव, भाई ने लगाया हत्या करने का आरोप

संवाद सूत्र, संडीला। अतरौली मार्ग पर शनिवार शाम टेंट मजदूर का शव मस्जिट के पास पड़ा मिला। भाई ने दो साथी मजदूरों पर मस्जिद की छत से धक्का देने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संडीला मे अतरौली बाईपास के रहने वाले लतीफ एक साल से सिमला टेंट हाउस पर मजदूरी करते थे।

भाई वसीक के अनुसार शनिवार की सुबह लतीफ अतरौली मार्ग पर एक शादी में टेंट लगाने गए थे। साथ में कांशीराम कालोनी का पिंटू व आजाद भी था। देर शाम लतीफ का शव मालिक के घर के निकट मस्जिद के पास पड़ा मिला। मालिक ने फोन कर सूचना दी।

बताया कि लतीफ मस्जिद की छत से गिर गया। वह लोग सीएचसी लेकर आए, चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। टेंट मालिक मौला से पूछने पर सही जवाब नहीं दिया। मृतक के भाई का आरोप है कि दो माह पहले पिंटू, आजाद ने टेंट मालिक की बैट्री चोरी की थी। भाई ने मालिक को बता दिा था। जिस पर दोनों ने मिलकर भाई को कमरे में बंद करके पीटा था।