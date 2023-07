यूपी के हरदोई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां खेत में गए चार बच्‍चे नहाने के ल‍िए गड्डे में उतरे और अध‍िक गहराई होने की वजह से डूब गए। चार बच्‍चों की एक साथ मौत से पर‍िवार में मातम छा गया। सीएम योगी ने मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनो के प्रति संवेदना की व्यक्त करते हुए राहत राशि तत्काल दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

Hardoi News: हरदोई की दर्दनाक घटना के बाद रोते ब‍िलखते स्‍वजन

हरदोई, जेएनएन। पचदेवरा थाना क्षेत्र के गांव मैकपुर में घर से बकरी चराने के लिए निकले चार बच्चों की 50 फुट गहरे पानी से भरे गड्ढों में गिरकर मौत हो गई। गंगा एक्सप्रेस के लिए मिट्टी खेत से खोदी गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि चारों बच्चे नहाने के लिए इन गड्डों में उतरे थे। ग्रामीणों ने जब तक गड्ढों में उतर इन बच्चों को बाहर निकाला, तब तक चारों दम तोड़ चुके थे। रोज की तरह ही साबिर व तौकील जो एक ही परिवार के हैं। इनके बच्चे घर से बकरियां चराने के लिए सुबह नौ बजे घर से निकले। बकरी लेकर निकलने वाले बच्चों में साबिर के पुत्र सद्दाम व अजमत एवं तौकीन का पुत्र मुश्तकील व पुत्री खुशनुमा शामिल रही। ग्रामीणों की माने तो गांव के बाहर निकल कर एक खेत में सभी ने पहले मूंगफली बीनी और उसके बाद गंगा एक्सप्रेस वे के लिए खोदे गए 50 फुट गहरे गड्ढों में नहाने के लिए उतर गए। इन दिनों गड्ढों में ऊपर तक पानी भरा है। बताया जाता है कि पहले एक बच्चा जब डूबने लगा तो दूसरा उसे बचाने के लिए आ गया। इस तरह चारों बच्चे गड्ढों में डूब गए। खेत में ही मौजूद एक अन्य बच्चे ने दौड़कर परिवार वालों व ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने पुलिस को भी इसकी सूचना दी। पुलिस के आने से पहले मछुआरा समुदाय के लोग गड्ढों में कूद गए। जब तक वह बच्चे बाहर निकाल कर लाए गए, तब तक सभी दम तोड़ चुके थे। घटना के बाद अब उपजिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों का वहां पहुंचना जारी है।

