हरदोई में खराब मिड-डे मील और शिक्षा पर बड़ी कार्रवाई, प्रधानाध्यापक समेत दो शिक्षक निलंबित

जागरण संवाददाता, हरदोई। सीतापुर के बाद हरदोई में खराब मिड डे मील वितरित करने का मामला सामने आया है। टड़ियावां के प्राथमिक विद्यालय कुटरा में गुणवत्ताविहीन मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हुए छात्राओं का वीडियो प्रसारित होने के बाद डीएम अनुनय झा के निर्देश पर बीएसए प्रभात मिश्र ने प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। जांच में प्रधानाध्यापक राजेश कुमार और सहायक अध्यापक विनोद कुमार के बीच विवाद की बात सामने आई है।

बीईओ और एमडीएम जिला समन्वयक को नोटिस, रसोइयों को भी चेतावनी आरोप है कि आपसी खींचतान से शैक्षिक वातावरण भी प्रभावित हो रहा था। निरीक्षण में दिव्यांग बच्चों के लिए बने शौचालय की सफाई व्यवस्था भी खराब मिली है। बीएसए प्रभात मिश्र ने बताया कि विद्यालय की रसोइयों को नोटिस देकर भोजन की गुणवत्ता में लापरवाही पर सेवा समाप्त करने की चेतावनी दी गई है।