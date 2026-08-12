हरदोई में खराब मिड-डे मील और शिक्षा पर बड़ी कार्रवाई, प्रधानाध्यापक समेत दो शिक्षक निलंबित
हरदोई के प्राथमिक विद्यालय कुटरा में खराब मिड-डे मील परोसने का मामला सामने आया है। डीएम के निर्देश पर प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक निलंबित किए गए, स ...और पढ़ें
HighLights
हरदोई के प्राथमिक विद्यालय कुटरा में खराब मिड-डे मील
प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक निलंबित
बीईओ, एमडीएम समन्वयक को नोटिस, रसोइयों को भी चेतावनी
जागरण संवाददाता, हरदोई। सीतापुर के बाद हरदोई में खराब मिड डे मील वितरित करने का मामला सामने आया है। टड़ियावां के प्राथमिक विद्यालय कुटरा में गुणवत्ताविहीन मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हुए छात्राओं का वीडियो प्रसारित होने के बाद डीएम अनुनय झा के निर्देश पर बीएसए प्रभात मिश्र ने प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। जांच में प्रधानाध्यापक राजेश कुमार और सहायक अध्यापक विनोद कुमार के बीच विवाद की बात सामने आई है।
बीईओ और एमडीएम जिला समन्वयक को नोटिस, रसोइयों को भी चेतावनी
आरोप है कि आपसी खींचतान से शैक्षिक वातावरण भी प्रभावित हो रहा था। निरीक्षण में दिव्यांग बच्चों के लिए बने शौचालय की सफाई व्यवस्था भी खराब मिली है। बीएसए प्रभात मिश्र ने बताया कि विद्यालय की रसोइयों को नोटिस देकर भोजन की गुणवत्ता में लापरवाही पर सेवा समाप्त करने की चेतावनी दी गई है।
खराब मिड-डे मील और गुणवत्ताहीन शिक्षा में प्रधानाध्यापक समेत दो निलंबित
निरीक्षण में सामने आया कि करीब तीन किलो दाल को गाढ़ा करने के लिए लौकी डाल दी गई थी। भोजन की गुणवत्ता को लेकर छात्राओं ने भी असंतोष जताया था। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी टड़ियावां और जिला समन्वयक एमडीएम को शिथिल पर्यवेक्षण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।