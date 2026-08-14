हरदोई में 'वीबी-जीरामजी' योजना से बदलेगी 19 ब्लॉकों की तस्वीर, यूपी के लिए बनेगा मॉडल
हरदोई में 'वीबी-जीरामजी' योजना के तहत ग्रामीण निवासियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। ...और पढ़ें
HighLights
वीबी-जीरामजी योजना से ग्रामीण आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण।
19 विकास खंडों में शी मार्ट, हाट बाजार, प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित होंगी।
हरदोई को उत्तर प्रदेश के लिए एक मॉडल बनाने का लक्ष्य।
जागरण संवाददाता, हरदोई। ग्रामीण अंचल के निवासियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में हरदोई एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। सीडीओ के अभिनव प्रयोग में वीबी-जीरामजी योजना के तहत जिले के सभी 19 विकास खंडों में नवीन कार्यों का चयन किया गया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मॉडल साबित होंगे।
इस योजना के जरिए शी मार्ट, हाट बाजार द्वारा गांवों में ही रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मार्ट्स के जरिए महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प, घरेलू सामान और खाद्य पदार्थों को सीधा बाजार मिलेगा, जिससे उनकी आय में इजाफा होगा।
सीडीओ नेहा ब्याडवाल के निर्देशन में इन विशेष कार्यों की योजना बनाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, स्थानीय रोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वीबी-जीरामजी योजना के तहत जनपद के सभी 19 विकास खंडों में प्रस्तावित अभिनव कार्यों की सूची तैयार कर ली गई है।
इस योजना के तहत हाट बाजार, फूड एवं आयल प्रोसेसिंग यूनिट्स, शी मार्ट और कई अन्य ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की जाएगी। इससे न सिर्फ स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर पैदा होंगे, बल्कि ग्रामीण व्यापार को भी नई दिशा मिलेगी।
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महिला सशक्तिकरण की ओर कदम
वीबी जी राम जी योजना के तहत बावन, बेहंदर और माधौगंज में शी मार्ट को लेकर प्रस्ताव किया गया है। उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यापार और आत्मनिर्भरता का बड़ा मंच मिलेगा। इसके लिए भूमि को तलाशे जाने के निर्देश दिए गए हैं।
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को भी मिलेगा बढ़ावा
अभिनय कार्यों में योजना के तहत हरियावां, पिहानी, सुरसा और टोडरपुर में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, भरावन में मसाला यूनिट, तथा बिलग्राम व मल्लावां में आयल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर स्थानीय किसानों और उत्पादकों को सीधा लाभ पहुंचाने की तैयारी है।
स्थानीय रोजगार का होगा सृजन
दोना-पत्तल मेकिंग, मिनी आटा चक्की, मधुमक्खी पालन और फ्लोर मिल जैसे लघु उद्योगों से स्थानीय युवाओं और कारीगरों को अपने ही क्षेत्र में काम मिलेगा। अहिरोरी, भरखनी, हरपालपुर, कोथावां, शाहाबाद और टड़ियावां में सुव्यवस्थित हाट बाजारों के निर्माण से ग्रामीणों को अपने उत्पाद बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
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विकासखंड वार प्रस्तावित अभिनव कार्यों का विवरण
- विकास खंड - प्रस्तावित अभिनव कार्य एवं स्थान
- अहिरोरी - हाट बाजार – बालाजी मंदिर के पास (ग्राम पंचायत खेतुई)
- बावन - शी मार्ट – ग्राम पंचायत बावन में
- बेहंदर -शी मार्ट – ग्राम पंचायत कासिमपुर में
- भरावन- मसाला प्रोसेसिंग यूनिट – ग्राम पंचायत कुकरा में
- भरखनी- दोना पत्तल मेकिंग (ग्राम पंचायत मुढेर) एवं हाट बाजार (अनंगपुर)
- बिलग्राम -आयल प्रोसेसिंग यूनिट – बिलग्राम
- हरियावां - मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट
- हरपालपुर - बाजार हाट – कन्नौज-हरदोई रोड पर
- कछौना -मिनी आटा चक्की – ग्राम पंचायत गौरी फखरुद्दीन
- कोथावां - हाट बाजार (स्थान चिन्हित किया जाना शेष)
- माधौगंज -शी मार्ट – माधौगंज मार्केट के पास
- मल्लावां - आयल प्रोसेसिंग यूनिट
- पिहानी - मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट (ग्राम पंचायत अहेमी) एवं फूड बेकरी
- सांडी - मिनी आटा चक्की – ग्राम पंचायत छोछपुर में
- संडीला - एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट / मधुमक्खी पालन
- शाहाबाद - बाजार हाट – ग्राम पंचायत परेली एवं वाजिदनगर में
- सुरसा - मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट
- टड़ियावां - रूरल बाजार हाट / फ्लोर मिल – ग्राम पंचायत हरिहरपुर
- टोडरपुर - मिल्क प्रोसेसिंग यूनिटवर्जन
इस पहल से ग्रामीण विकास को एक नया आयाम मिलेगा, जिससे सीधे तौर पर क्षेत्र के किसान, व्यापारी और आम जनता लाभान्वित होंगे। खास तौर पर शी मार्ट परियोजना से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। भूमि चिन्हित की जा रही है।
नेहा ब्याडवाल, सीडीओ, हरदोई