हरदोई में 'वीबी-जीरामजी' योजना से बदलेगी 19 ब्लॉकों की तस्वीर, यूपी के लिए बनेगा मॉडल

जागरण संवाददाता, हरदोई। ग्रामीण अंचल के निवासियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में हरदोई एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। सीडीओ के अभिनव प्रयोग में वीबी-जीरामजी योजना के तहत जिले के सभी 19 विकास खंडों में नवीन कार्यों का चयन किया गया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मॉडल साबित होंगे।

इस योजना के जरिए शी मार्ट, हाट बाजार द्वारा गांवों में ही रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मार्ट्स के जरिए महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प, घरेलू सामान और खाद्य पदार्थों को सीधा बाजार मिलेगा, जिससे उनकी आय में इजाफा होगा।

सीडीओ नेहा ब्याडवाल के निर्देशन में इन विशेष कार्यों की योजना बनाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, स्थानीय रोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वीबी-जीरामजी योजना के तहत जनपद के सभी 19 विकास खंडों में प्रस्तावित अभिनव कार्यों की सूची तैयार कर ली गई है।

इस योजना के तहत हाट बाजार, फूड एवं आयल प्रोसेसिंग यूनिट्स, शी मार्ट और कई अन्य ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की जाएगी। इससे न सिर्फ स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर पैदा होंगे, बल्कि ग्रामीण व्यापार को भी नई दिशा मिलेगी।

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महिला सशक्तिकरण की ओर कदम वीबी जी राम जी योजना के तहत बावन, बेहंदर और माधौगंज में शी मार्ट को लेकर प्रस्ताव किया गया है। उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यापार और आत्मनिर्भरता का बड़ा मंच मिलेगा। इसके लिए भूमि को तलाशे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को भी मिलेगा बढ़ावा अभिनय कार्यों में योजना के तहत हरियावां, पिहानी, सुरसा और टोडरपुर में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, भरावन में मसाला यूनिट, तथा बिलग्राम व मल्लावां में आयल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर स्थानीय किसानों और उत्पादकों को सीधा लाभ पहुंचाने की तैयारी है।