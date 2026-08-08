हरदोई: खोई पहचान वापस पाने को तैयार इमली रोड, डीएम की पहल पर रोपे गए 102 पौधे

जागरण संवाददाता, हरदोई। ऐतिहासिक इमली रोड की पहचान को फिर से जीवंत करने की पहल शुरू हो गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर रेलवेगंज-सांडी चुंगी मार्ग पर 102 इमली के पौधे लगाए गए हैं, जिससे वर्षों पुरानी पहचान दोबारा कायम हो सके। रेलवेगंज से सांडी चुंगी तक के मार्ग को पहले इमली रोड के नाम से जाना जाता था।

समय के साथ पुराने इमली के पेड़ सूख गए या आंधी-तूफान में गिर गए, जिससे मार्ग पर इमली के वृक्षों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। हालांकि इसकी पहचान आज भी इमली रोड के नाम से बनी हुई है। जिलाधिकारी अनुनय झा के निर्देश पर ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने के लिए वर्षाकाल 2026 में रेलवेगंज-सांडी चुंगी मार्ग के दोनों किनारों पर इमली के पौधों का रोपण कराया गया।