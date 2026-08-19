हरदोई में डेढ़ घंटे की बारिश से ही नाले-नालियों में आया उफान, नघेटा रोड पर घुटनों तक भरा पानी

जागरण संवाददाता, हरदोई। बुधवार को हुई तेज बारिश ने शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। करीब डेढ़ घंटे तक हुई झमाझम बारिश से नाले और नालियां उफना गए। प्रमुख मार्गों और कई मोहल्लों में जलभराव हो गया। नघेटा रोड पर घुटनों तक पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। कई दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया।

मौसम वेधशाला प्रभारी के अनुसार बुधवार को 101 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस सीजन में एक दिन में हुई अब तक की सर्वाधिक बारिश है। बारिश शुरू होते ही नुमाइश चौराहा, रामदत्त चौराहा, बैटगंज, सदर बाजार, महाराज सिंह पार्क, बहरा सौदागर पूर्वी, वंशीनगर, डा. सलीम वाली गली, महेश गली, आवास विकास कालोनी, बावन चुंगी, डा. भूरावाली गली, सुभाषनगर और कौशलपुरी समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया।



सड़कों पर बहा गंदा पानी



जलनिकासी बाधित होने से नाले और नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। नघेटा रोड पर पानी घुटनों तक पहुंच गया। दोपहिया वाहन चालक पानी के बीच से निकलने को मजबूर हुए। कई स्थानों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। पैदल राहगीरों को जूते-चप्पल हाथ में लेकर पानी से होकर गुजरना पड़ा।



दुकानों और घरों में घुसा पानी



जलभराव के कारण कई दुकानों और घरों में पानी पहुंच गया। दुकानदारों ने सामान को ऊंचाई पर रखकर सुरक्षित किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान जलनिकासी की समस्या हर बार सामने आती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। बुधवार की रिकॉर्ड बारिश ने एक बार फिर शहर की जलनिकासी व्यवस्था की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए।



दोपहर में विद्यालयों की छुट्टी पर लगा जाम, बच्चे हुए परेशान

बारिश थमने के बाद भी शहर की सड़कों और गलियों में कई घंटे तक पानी भरा रहा। दोपहर में विद्यालयों की छुट्टी के समय नुमाइश चौराहा की मुख्य सड़क के फुटपाथ पर जलभराव होने से यातायात प्रभावित हो गया और जाम लग गया। इससे स्कूली बच्चों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगने से यातायात पुलिस को जाम खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।



अस्पताल परिसर में जलभराव से मरीज व तीमारदारों की मुसीबत बढ़ी

तेज बारिश के दौरान मेडिकल कालेज अस्पताल परिसर में जलभराव से मरीजों और तीमारदारों की परेशानी बढ़ गई। जलनिकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण इमरजेंसी कक्ष, आइसीयू और पैथाेलाजी के आसपास समेत पूरे परिसर में पानी भर गया। इससे अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों और तीमारदारों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। वहीं ग्रीन जोन वार्ड में टीन से पानी टपकने लगा। बारिश का पानी वार्ड के अंदर भरने से भर्ती मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।



बारिश के दौरान जल निकासी कार्य में जुटी पालिका टीम

तेज बारिश के चलते नगर के कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया। सूचना मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा मधुर के निर्देश पर पालिका टीम मौके पर पहुंची और नालियों की सफाई कर जल निकासी शुरू कराई। कर्मचारियों ने बारिश के बीच जलभराव वाले क्षेत्रों में अभियान चलाकर लोगों की परेशानी कम करने का प्रयास किया। पालिका ने नागरिकों से नालियों में कूड़ा न डालने की अपील की है।



जलभराव के विरोध में सपा नेता ने जलमग्न सड़कों पर चलाई नाव