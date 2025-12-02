हरदोई में शराब के लिए मां की हत्या: पैसे नहीं देने पर मारपीट की, फिर ईंट से सिर कूचकर मार डाला

जागरण संवाददाता, हरदोई। शराब के लिए पैसे न देने पर बेटे ने ईंट से सिर कूचकर मां को मार डाला। एक दिन पहले मां बैंक से पेंशन के रुपये निकालकर लाई थी। पैसों पर आरोपित बेटे की नजर थी। वारदात को अंजाम देकर आरोपित फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। फारेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने के लिए नमूने लिए हैं।

बेहटागोकुल के ग्राम मंसूरनगर के अवधबिहारी अग्निहोत्री सीआरपीएफ में सिपाही थे। 10 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। अवध बिहारी के दो बेटे हैं, छोटा बेटा संजय नोएडा में परिवार के साथ रहता है। गांव में बड़ा बेटा संतोष अपनी मां शकुंतला के साथ रहता है। अवध बिहारी की मौत के बाद शकुंतला काे 25 हजार रुपये पेंशन मिल रही थी।

सोमवार को शकुंतला पेंशन निकालकर लाई थी। जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि बेटा संतोष नशे का आदी है। मंगलवार की दोपहर संतोष अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। मां ने उसे पैसे देने से इन्कार कर दिया। इस बात से गुस्साए संतोष ने मां के साथ मारपीट शुरू कर दी।