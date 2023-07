सुरसा के उमरापुर मजरा रामपुर का रोशनअली दिल्ली में मजदूरी करता था। साथ में दिल्ली में रहने वाले हिंदू परिवार की एक युवती भी काम करती थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। 3 अप्रैल 2023 को रोशन अली ने रोशन नाम से दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट स्थित आर्य समाज मंदिर में युवती से शादी कर ली। एक सप्ताह पहले पत‍ि-पत्नी गांव आए थे।

हरदोई, जागरण टीम। रोशन अली ने दिल्ली में रोशन बनकर हिंदू लड़की से आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। पति-पत्नी के रूप में रहने के बाद जब गांव आया को परिवार वालों ने दोनों का निकाह पढ़वाया। गुरुवार की सुबह जानकारी होने पर हिंदू संगठनों ने थाने पहुंचकर विरोध जताया, पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। हालांकि, युवती का कहना है कि शादी के पहले उसे पूरी जानकारी थी। द‍िल्‍ली में मंद‍िर में की थी शादी, गांव आकर निकाह पढ़वाया सुरसा के उमरापुर मजरा रामपुर का रोशनअली दिल्ली में मजदूरी करता था। साथ में दिल्ली में रहने वाले हिंदू परिवार की एक युवती भी काम करती थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। 3 अप्रैल 2023 को रोशन अली ने रोशन नाम से दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट स्थित आर्य समाज मंदिर में युवती से शादी कर ली। एक सप्ताह पहले पत‍ि-पत्नी गांव आए थे। गांव में परिवार वालों के साथ बुधवार की रात रोशन अली ने मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार निकाह पढ़वा लिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव ज‍िहाद का लगाया आरोप इसकी सूचना ग्रामीणों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दी तो वह लोग थाने पहुंचे और लव जिहाद बताते हुए पुलिस से शिकायत की। हरकत में आई पुलिस युवक-युवती को लेकर थाने आई। बजरंग दल के जिला संयोजक ऋषभ अग्निहोत्री ने लव जिहाद बताते हुए इस मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी। युवती ने कहा- उसे युवक के बारे में सब पता है, उसे कोई द‍िक्‍कत नहीं थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि युवती से जब पूछताछ की गई तो उसका कहना है कि शादी के पहले उसे पता था कि रोशन अली मुस्लिम हैं और उसने जानबूझ कर शादी की है। फिलहाल युवती के घरवालों को सूचना दी गई है और पुलिस और जांच कर रही है। दूसरी तरफ रोशन अली का कहना है कि उसने दिल्ली में युवती के घरवालों के अनुसार खुद को रोशन बताकर आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, गांव आने पर उसने निकाह किया, जिससे उसके घरवाले भी खुश रहें।

Edited By: Vinay Saxena