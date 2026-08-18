रेलवे ने किया बड़ा बदलाव, अब प्राइवेट कंपनी संभालेगी पूछताछ और सहयोग केंद्र की कमान

जागरण संवाददाता, हरदोई। हरदोई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने वाला सहयोग केंद्र अब रेलवे कर्मचारियों के बजाय निजी कंपनी के जिम्मे होगा। स्टेशन की सफाई व्यवस्था के बाद अब पूछताछ एवं सहयोग केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी भी निजी क्षेत्र को सौंप दी गई है। हैदराबाद की मेघा कंस्ट्रक्शन को यह जिम्मेदारी मिली है और 25 अगस्त से कंपनी आधिकारिक तौर पर केंद्र का संचालन शुरू करेगी।

रेलवे स्टेशन पर कंपनी की ओर से तीन कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल ये कर्मचारी स्टेशन पर पहुंचकर सहयोग केंद्र का हैंडओवर लेने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। साथ ही रेलवे कर्मचारियों से केंद्र के कामकाज की जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, ताकि व्यवस्था संभालने के बाद यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। अब तक सहयोग केंद्र का संचालन रेलवे के कर्मचारियों के माध्यम से किया जाता था।