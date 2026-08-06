यूपी में अब CM डैशबोर्ड से होगी तालाब निर्माण की सीधी मॉनिटरिंग, उपायुक्त ने बीडीओ को दिए कड़े निर्देश

जागरण संवाददाता, हरदोई। तालाब निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्यों की निगरानी अब मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के जरिए होगी। इसके लिए उपायुक्त श्रम रोजगार ने सभी बीडीओ और कार्यक्रम अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में समय से रिपोर्ट भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं।

जिले में मनरेगा से कराए जा रहे तालाब निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्यों की प्रगति अब सीधे सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज होगी। उपायुक्त श्रम रोजगार संतोष कुमार सिंह ने आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि मनरेगा पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण विकास खंड स्तर से अलग प्रारूप पर सूचनाएं जुटाई जाएंगी।