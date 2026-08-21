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हरदोई में टेक-सेवी हुई पुलिस, 3172 अपराधियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहा 'यश एप'

By Pankaj Mishra Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 21 Aug 2026 11:40 AM (IST)

हरदोई पुलिस यश ऐप का उपयोग कर 3172 अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से नजर रख रही है।

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HighLights

  1. यश ऐप से हरदोई में 3172 अपराधियों की निगरानी।

  2. एआई, फेस रिकॉग्निशन से पुलिस निगरानी हुई प्रभावी।

  3. बीट पुलिसकर्मी जुटा रहे अपराधियों की वर्तमान जानकारी।

जागरण संवाददाता, हरदोई। अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दिसंबर 2025 में शुरू किए गए यश एप का हरदोई में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा के निर्देशन में डकैती, लूट, स्नैचिंग, नकबजनी, वाहन चोरी और अन्य चोरी से जुड़े 3172 अपराधियों का सत्यापन और निगरानी इसी एप के माध्यम से की जा रही है। बीट पुलिसकर्मी अपराधियों के घर और निर्धारित स्थानों पर पहुंचकर उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी जुटा रहे हैं।

यश एप के जरिए पुलिस की पारंपरिक निगरानी व्यवस्था को तकनीक से जोड़ा गया है। एप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकॉग्निशन, वॉयस सैंपलिंग, जीपीएस और फोटो मैपिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अपराधियों की पहचान और लोकेशन का सत्यापन करने के साथ उनकी गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिल रही है।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि पिछले दस वर्षों के अपराध रिकॉर्ड के आधार पर चिह्नित अपराधियों का लगातार सत्यापन कराया जा रहा है। बीट कर्मी संबंधित अपराधियों की वर्तमान स्थिति, गतिविधियों और अन्य जरूरी जानकारियां एप पर दर्ज कर रहे हैं।

इसके साथ ही बीट भ्रमण, सत्यापन और की गई कार्रवाई का पूरा विवरण भी डिजिटल रूप से दर्ज किया जा रहा है। इससे पुलिस अधिकारियों को बीट स्तर पर होने वाली कार्रवाई की निगरानी करने में सहूलियत मिल रही है। आंकड़ों के अनुसार जिले में डकैती के 87, लूट के 407, स्नैचिंग के 114, नकबजनी के 767, वाहन चोरी के 1291 और अन्य चोरी के 506 अपराधियों का सत्यापन और निगरानी की जा रही है।

इस तरह कुल 3172 अपराधी पुलिस की निगरानी के दायरे में हैं। यश एप पर दर्ज होने वाली सूचनाओं और बीट कर्मियों की कार्रवाई का पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा स्वयं कर रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि तकनीक आधारित निगरानी से अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा।

साथ ही संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी समय रहते मिलने पर पुलिस कार्रवाई को भी प्रभावी बनाया जा सकेगा। एप के माध्यम से निगरानी की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

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