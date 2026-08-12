हरदोई में कोतवाल समेत पांच पुलिसकर्मी पर गिरी गाज, एसपी की सख्त कार्रवाई से पुलिस महकमे में खलबली

जागरण संवाददाता, हरदोई। देहात कोतवाली क्षेत्र के पोहकरपुरवा गांव में एक ही रात छह घरों में हुई चोरी का तीसरे दिन भी पुलिस कोई ठोस सुराग नहीं तलाश सकी। लगातार हो रही चोरी और घटना के राजफाश में प्रगति न होने पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है।

सोमवार रात क्षेत्र में तैनात दो सिपाहियों को निलंबित करने के बाद मंगलवार रात देहात कोतवाल हरिनाथ यादव समेत दो अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसपी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में खलबली मची है। देहात कोतवाली के पोहकरपुरवा गांव में नौ अगस्त की रात चोरों ने छह घरों को निशाना बनाया था। हिमांशू बाजपेई के घर से 20 हजार रुपये नकद और सोने की पैंडल माला, चूड़ी व अंगूठी समेत अन्य जेवर चोरी किए गए थे।

इसके अलावा संजय पाल, सुनील, संग्राम पाल और परशुराम समेत अन्य घरों से भी नकदी और जेवर चोरी हुए थे। एक ही रात में छह घरों में चोरी से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था और पुलिस गश्त पर सवाल उठे थे।

घटना के बाद एसपी ने रात्रि गश्त की समीक्षा की। लापरवाही मिलने पर हलका में तैनात सिपाही मनोज सिंह और नीलेश अहिरवार को सोमवार रात तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद मंगलवार रात एसपी ने देहात कोतवाल हरिनाथ यादव को लाइन हाजिर कर दिया। उनके साथ आरक्षी अभिन्न और सत्येंद्र को भी लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार क्षेत्र में प्रभावी गश्त न करने और कर्तव्यों के प्रति शिथिलता के चलते कार्रवाई की गई है।

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