Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    हरदोई में कोतवाल समेत पांच पुलिसकर्मी पर गिरी गाज, एसपी की सख्त कार्रवाई से पुलिस महकमे में खलबली

    By Pankaj Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:30 AM (IST)

    हरदोई में एक रात में छह घरों में हुई चोरी के मामले में पुलिस कोई ठोस सुराग नहीं लगा पाई। एसपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए देहात कोतवाल समेत तीन पुलिसकर् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, हरदोई। देहात कोतवाली क्षेत्र के पोहकरपुरवा गांव में एक ही रात छह घरों में हुई चोरी का तीसरे दिन भी पुलिस कोई ठोस सुराग नहीं तलाश सकी। लगातार हो रही चोरी और घटना के राजफाश में प्रगति न होने पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है।

    सोमवार रात क्षेत्र में तैनात दो सिपाहियों को निलंबित करने के बाद मंगलवार रात देहात कोतवाल हरिनाथ यादव समेत दो अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसपी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में खलबली मची है।

    देहात कोतवाली के पोहकरपुरवा गांव में नौ अगस्त की रात चोरों ने छह घरों को निशाना बनाया था। हिमांशू बाजपेई के घर से 20 हजार रुपये नकद और सोने की पैंडल माला, चूड़ी व अंगूठी समेत अन्य जेवर चोरी किए गए थे।

    इसके अलावा संजय पाल, सुनील, संग्राम पाल और परशुराम समेत अन्य घरों से भी नकदी और जेवर चोरी हुए थे। एक ही रात में छह घरों में चोरी से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था और पुलिस गश्त पर सवाल उठे थे।

    घटना के बाद एसपी ने रात्रि गश्त की समीक्षा की। लापरवाही मिलने पर हलका में तैनात सिपाही मनोज सिंह और नीलेश अहिरवार को सोमवार रात तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

    इसके बाद मंगलवार रात एसपी ने देहात कोतवाल हरिनाथ यादव को लाइन हाजिर कर दिया। उनके साथ आरक्षी अभिन्न और सत्येंद्र को भी लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार क्षेत्र में प्रभावी गश्त न करने और कर्तव्यों के प्रति शिथिलता के चलते कार्रवाई की गई है।

    खबरें और भी

    वहीं, दोनों आरक्षियों पर अनैतिक लाभ के उद्देश्य से थाने में अनावश्यक रूप से लोगों को बैठाए रखने के गंभीर आरोप भी हैं। एसपी ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगा।

    समर बहादुर को देहात कोतवाली की कमान

    सांडी थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह को देहात कोतवाली की कमान दी गई है। पुलिस लाइन में तैनात पुष्पराज कुशवाहा को सांडी थाना प्रभारी बनाया गया है।

    यह भी पढ़ें- हरदोई में खराब मिड-डे मील और शिक्षा पर बड़ी कार्रवाई, प्रधानाध्यापक समेत दो शिक्षक निलंबित

     