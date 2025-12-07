हरदोई में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का सत्यापन पूरा, 109489 डुप्लीकेट वोटर हटाए गए
हरदोई में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का सत्यापन पूरा हो गया है। निर्वाचन आयोग ने 5,24,837 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की थी, जिसमें से सत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरदोई। लोकतंत्र की मजबूती सही मतदाता सूची से ही शुरू होती है। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग लगातार मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में जुटा है। पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची के गहन सत्यापन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जागरूकता और तकनीक।
दोनों मिलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक स्वच्छ बना सकते हैं। आयोग द्वारा की गई इस व्यापक जांच में हजारों फर्जी या दोहराए गए नाम पकड़े गए, सत्यापन के बाद 1,09489 मतदाताओं को सूची से हटाकर मतदान प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष बनाया गया है।
पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य अब पूरी तरह पूरा हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने अपने उन्नत साफ्टवेयर से प्रारंभिक स्क्रीनिंग के दौरान 5,24,837 संभावित डुप्लीकेट मतदाता चिह्नित किए थे। इनमें वे लोग शामिल थे जिनके नाम एक ही बूथ पर एक से अधिक बार दर्ज थे।
कई मामलों में पिता का नाम एक जैसा था, वहीं कुछ स्थानों पर पति का नाम भी समान पाया गया, जिससे डुप्लीकेट मतदाता होने का संदेह बना। निर्वाचन आयोग ने इन सभी संदिग्ध मतदाताओं की पूरी सूची संबंधित जिलों को भेजी और बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को घर-घर जाकर सत्यापन का निर्देश दिया।
सत्यापन प्रक्रिया में आधार कार्ड के अंतिम चार अंकों के आधार पर मिलान किया गया, जिससे नाम, पिता या पति का नाम समान होने की स्थिति में भी स्पष्ट निष्कर्ष सामने आ सके। जांच में पाया गया कि जिन व्यक्तियों के नाम, पिता या पति का नाम और आधार कार्ड के अंतिम अंक एक समान पाए गए, उन्हें डुप्लीकेट मतदाता मानते हुए सूची से हटा दिया गया।
इसके विपरीत, जिनके नाम भले ही समान हों, परंतु आधार कार्ड के अंक अलग-अलग मिले, उन्हें सही माना गया और सूची में बनाए रखा गया। करीब डेढ़ महीने तक चली इस विस्तृत प्रक्रिया के दौरान संभावित 5,24,837 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं में से 4,15,347 मतदाता पूरी तरह वैध पाए गए।
वहीं सत्यापन में 1,04,154 वास्तविक डुप्लीकेट मतदाता चिह्नित हुए।इसके अलावा बीएलओ द्वारा पहले से निर्णय किए गए 5,335 मामलों को भी गलत पाया गया। इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 1,09,489 डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अभी सूची का और सत्यापन किया जा रहा है, ताकि कोई सही मतदाता का नाम न हट जाए।
|ब्लाक
|संभावित डुप्लीकेट वोटर्स
|जांच में मिले वैध वोटर्स
|मतदाता सूची से हटाए गए मतदाता
|अहिरोरी
|41083
|35213
|5870
|कछौना
|19703
|17800
|1903
|कोथावां
|28356
|25151
|3205
|टड़ियावां
|30031
|16073
|13958
|टोंडरपुर
|20925
|15070
|5855
|पिहानी
|24665
|20569
|4096
|बेहंदर
|28560
|22757
|5803
|बावन
|34891
|22415
|12476
|बिलग्राम
|31072
|29221
|1851
|भरखनी
|29118
|27505
|1613
|भरावन
|31700
|21665
|10035
|मल्लावां
|14592
|12721
|1871
|माधौगंज
|24556
|23106
|1450
|शाहाबाद
|21671
|16420
|5250
|संडीला
|32266
|29081
|3185
|सुरसा
|39069
|22060
|17009
|सांडी
|23506
|21836
|1670
|हरपालपुर
|24977
|20834
|4143
|हरियावां
|24096
|15850
|8246
