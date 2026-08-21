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अधिकारी बनेंगे शिक्षक, बच्चों संग खाएंगे मिड-डे मील; हरदोई के 67 गोद लिए गए स्कूलों में बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 21 Aug 2026 10:04 AM (IST)

हरदोई प्रशासन ने जर्जर स्कूलों के कायाकल्प के बाद अब शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की पहल की है। जिलाधिकारी सहित 67 अधिकारी गोद लिए गए स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके साथ भोजन करेंगे और मार्गदर्शन देंगे।

गोद लिए विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते जिलाधिकारी अनुनय झा।

गोद लिए विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते जिलाधिकारी अनुनय झा।

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जागरण संवाददाता, हरदोई। जर्जर विद्यालयों को संवारने के बाद अब प्रशासन ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की पहल शुरू की है। जिले के 67 गोद लिए गए विद्यालयों में जिलाधिकारी से लेकर अन्य आला अधिकारी बच्चों को पढ़ाएंगे।

अधिकारी समय-समय पर विद्यालय पहुंचकर कक्षाएं लेने के साथ विद्यार्थियों के साथ बैठकर भोजन करेंगे और उनकी शैक्षिक जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। इससे बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन मिलने के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश होगी।

दरअसल, दैनिक जागरण ने जुलाई 2025 में जर्जर विद्यालयों के जीर्णोद्धार को लेकर मुहिम शुरू की थी। राजस्थान में जर्जर विद्यालय की इमारत गिरने से हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर उनके कायाकल्प के निर्देश दिए थे।

इसके बाद जिलाधिकारी अनुनय झा ने खुद एक विद्यालय गोद लिया, जबकि 66 अन्य अधिकारियों को भी एक-एक विद्यालय की जिम्मेदारी दी गई।

प्रशासन की पहल से इन विद्यालयों में जर्जर भवन और छतों की मरम्मत के साथ शौचालय, पेयजल, बाउंड्रीवाल, रंग-रोगन और शिक्षण सामग्री जैसी सुविधाओं में सुधार कराया गया। अब विद्यालयों को केवल सुविधाओं के लिहाज से ही नहीं, बल्कि पढ़ाई के स्तर पर भी आदर्श बनाने की तैयारी है।

अभ्युदय की तर्ज पर पढ़ाई

अधिकारी अभ्युदय कोचिंग की तर्ज पर विद्यार्थियों की कक्षाएं लेंगे। वे बच्चों की विषय संबंधी कठिनाइयों को समझकर उनका समाधान करेंगे और पढ़ाई के साथ करियर को लेकर भी मार्गदर्शन देंगे। अधिकारियों के नियमित संवाद से विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं सीधे रखने का अवसर मिलेगा।

प्रशासन का मानना है कि विद्यालय को सुंदर और सुविधायुक्त बनाना पहला कदम है। असली लक्ष्य बच्चों की शिक्षा और उनके सपनों को मजबूत करना है। अधिकारियों की मौजूदगी से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि और आत्मविश्वास बढ़ने की उम्मीद है।

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