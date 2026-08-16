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हरदोई में छोटे भाई को सांप ने काटा तो बड़े ने जान बचाने के लिए किया जतन, एक घंटे में मारे 150 थप्पड़

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Updated: Sun, 16 Aug 2026 01:24 PM (IST)

Hardoi News: 21 वर्षीय युवक को होश में रखने के लिए उसके बड़े भाई ने लगातार थप्पड़ मारे, जबकि मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने 15 एंटी-वेनम इंजेक्शन लगाकर उसे नया जीवन दिया।

युवक को होश में रखने के लिए उसके बड़े भाई ने लगातार थप्पड़ मारे

युवक को होश में रखने के लिए उसके बड़े भाई ने लगातार थप्पड़ मारे

HighLights

  1. डॉक्टरों ने कहा कि इसे सोने मत देना तो अभियान में लग गया बड़ा भाई

  2. जहर का असर हटाने के लिए डॉक्टरों को पीड़ित को लगाने पड़े 15 एंटी-वेनम इंजेक्शन

डिजिटल डेस्क, हरदोई। बरसात के मौसम में जहरीले सांप अक्सर ही लोगों को काट रहे हैं और इनसे बचाव के तमाम जतन भी हो रहे है। इनके बीच ही हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र के ज्योति नगर का मामला भी काफी चर्चा में है।

यहां पर बड़े भाई ने अपने छोटे को एक घंटे में 150 थप्पड़ मारे और बड़े खतरे से बचा लिया। उसके छोटे भाई को सांप ने डस लिया था, ऐसे में उसे सोने नहीं देना था। जिससे वह लगातार उसे थप्पड़ मारता रहा। यह घटना में चर्चा में बनी हुई हैं।

युवक के छोटे भाई को शनिवार दोपहर में जहरीले सांप ने डस लिया। वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन जहर का असर शुरू हो गया था। जिससे युवक को बेहोशी आ रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि इसे सोने मत देना, इसलिए वह लगातार उसे थप्पड़ मारता रहा। डॉक्टरों ने पीड़ित को 15 एंटी-वेनम इंजेक्शन दिए, तब कही जाकर उसकी जान बचाई जा सकी।

हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र के ज्योति नगर का 21 वर्षीय अरुण अपने बड़े भाई आकाश को खेत में पानी देने गया था। दोपहर करीब 2 बजे घास की बोरी उठाते समय उसमें छिपे एक जहरीले सांप ने अरुण को डस लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। आकाश ने तुरंत अपने भाई अरुण को उठाया और अस्पताल की तरफ भागा। युवक की बिगड़ती हालत देख वहां से गुजर रहे मेडिकल स्टोर संचालक शिवम शर्मा ने भाइयों को बाइक पर बैठाया और मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया।

मरीज को किसी भी कीमत पर सोने न दिया जाए

मेडिकल कॉलेज में डॉ शेर सिंह की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया और परिवार के लोगों को सख्त हिदायत दी कि मरीज को किसी भी कीमत पर सोने न दिया जाए। भाई अरुण को होश में रखने के लिए आकाश ने एक घंटे के दौरान उसके गाल पर लगातार 150 से ज्यादा थप्पड़ मारे, ताकि वह जागता रहे। अस्पताल का स्टाफ भी उसकी देखरेख में लगा रहा।

आमतौर पर सांप के काटने पर पांच इंजेक्शन

डॉ. शेर सिंह के मुताबिक आमतौर पर सांप के काटने पर पांच इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन अरुण के शरीर में जहर के गंभीर प्रभाव को देखते हुए दो घंटे के भीतर 15 एंटी-वेनम इंजेक्शन लगाए गए। डॉक्टर ने बताया कि सांप के काटने के बाद मरीज का सो जाना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इससे तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) अवरुद्ध होने और सांस की नली में उल्टी फंसने का खतरा रहता है।

डॉक्टर ने बताया कि जहर के असर से मरीज को भारी नींद आएगी, लेकिन इसे किसी भी कीमत पर सोने नहीं देना है। अगर यह सो गया तो बचाना मुश्किल होगा। जहर के असर से अरुण की आंखें बंद होने लगीं और वह बेहोशी की हालत में जाने लगा था, इसलिए उसने अरुण को थप्पड़ मारकर जगाए रखा।

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