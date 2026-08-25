चार साल से परेशान मरीज के मसूड़े की सफल सर्जरी, हरदोई मेडिकल कॉलेज में हुआ जटिल ऑपरेशन

जागरण संवाददाता, हरदोई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दंत चिकित्सा विभाग के डाक्टरों ने मसूड़े में असामान्य रूप से बढ़े ऊतक की जटिल सर्जरी कर मरीज को राहत दी है।

चार वर्षों से निचले मसूड़े में बढ़े मांस के कारण मुंह बंद न कर पाने और भोजन चबाने में परेशानी झेल रहे शाहाबाद क्षेत्र के सुरेश कुमार का सफल आपरेशन किया गया। करीब 3.4 सेंटीमीटर आकार के बढ़े हुए ऊतक को सुरक्षित तरीके से काटकर निकाल दिया गया।

शाहाबाद के ग्राम रामपुर दहेलिया निवासी सुरेश कुमार करीब चार वर्ष से मसूड़ों की अत्यधिक और असामान्य वृद्धि से परेशान थे। निचले जबड़े के आगे के छह दांतों के सामने मसूड़े और आसपास के ऊतक इतने बढ़ गए थे कि उनका मुंह पूरी तरह बंद नहीं हो पा रहा था। इससे उन्हें खाना चबाने, निगलने और सामान्य रूप से बोलने में भी दिक्कत होती थी।