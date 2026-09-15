अम्मा-दादा, बच्चों का ध्यान रखना, अब हम घर नहीं आएंगे! युवक ने पत्नी को भेजा वीडियो, नदी के पास तलाश जारी

जागरण संवाददाता, हरदोई। अब हम घर लौटकर नहीं आएंगे। अम्मा-दादा का ध्यान रखना। बच्चों का ध्यान रखना। अम्मा-दादा को उनकी बेटियों से दूर नहीं करेंगे। दुनिया को अलविदा कह रहे हैँ। चंद्रशेखर तिवारी ने यह कहते हुए अपनी पत्नी को वीडियो भेजा, जिसके बाद से परिवार में खलबली मच गई।

तलाश की गई तो पिहानी क्षेत्र के भैंसटा नदी के पुल पर उनकी बाइक खड़ी मिली, लेकिन चंद्रशेखर तिवारी का कुछ पता नहीं चला। भैंसटा नदी में कूदने की बात मानते हुए पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश कराई, पर कुछ पता नहीं चला। हालांकि घरवालों का कहना है चंद्रशेखर इसके पहले भी लापता हो चुके हैं।

लखीमपुर के बरबर थाना क्षेत्र निवासी आयुष त्रिवेदी ने पिहानी कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि उनके मामा कोतवाली देहात क्षेत्र के बर्रेया पुरवा निवासी चंद्रशेखर तिवारी रविवार को पिहानी क्षेत्र के कुंवरपुर बसीठ गांव में बहन के घर गए थे। शाम करीब 7:30 बजे लौटते समय उन्होंने भैंसटा नदी पुल पर होंडा साइन बाइक खड़ी की और पत्नी को वीडियो भेजा। इसके बाद मोबाइल बंद हो गया।