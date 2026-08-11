हरदोई में छत से गिरकर घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत, परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल

संवादसूत्र, बावन (हरदोई)। कस्बा के मुहल्ला भीख ठोक निवासी शिवकेश की छत से गिरने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। स्वजन ने बताया कि शिवकेश शनिवार रात छत पर सो रहे थे। इसी दौरान अचानक वह छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्वजन ने उन्हें लेकर लखनऊ गए और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के बाद परिजन शिवकेश को घर वापस ले आए। रविवार देर रात हालत बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई। मृतक की मौत से पत्नी और बच्चों समेत स्वजन का रो-रोकर हाल बेहाल है।