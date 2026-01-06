आक्रोशित अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन, होटल संचालक समेत सात पर एफआईआर

जागरण संवाददाता, हरदोई। रंजना होटल में रविवार की रात खाना पैक कराने गए तीन अधिवक्ताओं की होटल संचालक से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर होटल संचालक ने कर्मचारियों के साथ मिलकर अधिवक्ताओं को मारापीटा। अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने होटल संचालक समेत सात लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है। वहीं घटना से नाराज अधिवक्ताओं ने सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत रहकर रंजना होटल के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी कर हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। सीओ सिटी के आश्वासन पर अधिवक्ता शांत हुए।

बार एसोसिएशन हरदोई की बैठक सोमवार को अधिवक्ता सभागार में हुई। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता दीपक पाल पर हुए प्राण घातक हमले को लेकर नाराजगी जताई। कहा कि इस घटना ने अधिवक्ता समाज की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिह्न खड़े कर दिए हैं।

सदस्यों ने एक स्वर में मांग की कि जब तक इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक अधिवक्ताओं का शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रहेगा। विचार-विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि बार एसोसिएशन हरदोई के सभी सदस्य अनिश्चितकालीन रूप से न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे।

इसके बाद अधिवक्ता कचहरी परिसर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय होते हुए रंजना होटल पहुंचे। होटल पर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने अधिवक्ताओं को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तार का आश्वासन दिया।

अध्यक्षता एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष मनोहरलाल पाल, संचालन महामंत्री अनिल कुमार मिश्रा ने किया। अध्यक्ष रामेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता, राम सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत मिश्रा सत्यम, संयुक्त मंत्री प्रतिमा मिश्रा, अमित कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष राम प्रताप यादव मौजूद रहे।

यह था मामला रविवार रात ग्राम रामनगर निवासी अधिवक्ता दीपक पाल व अधिवक्ता दीपक त्रिपाठी खाना के लिए रंजना होटल गए थे। होटल पर पैसा जमा करके खाना की प्रतीक्षा हेतु बाहर पान मसाला की दुकान के पास खड़े हो गए। इसी बीच पान मसाला वाले, रंजना होटल मालिक व उनके चार-पांच साथियों ने गाली-गलौज किया।

विरोध करने पर दीपक पाल के ऊपर तंदूर की सरिया व अन्य धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे घायल होकर दीपक पाल बेहोश हो गए। अन्य लोगों के आने पर वह लोग भाग गए। उसे मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।कोतवाली देहात के नयागांव मुबारकपुर निवासी अधिवक्ता रोहित सिंह की तहरीर पर पुलिस ने होटल संचालक समेत सात के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है।