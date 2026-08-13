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    हरदोई में खौफनाक वारदात, मामूली विवाद में पति ने पत्नी को तकिए से मुंह दबाकर मार डाला

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:13 PM (IST)

    बेटे के घर न लौटने पर हुए विवाद में हरदोई के मुरारनगर में पति ने पत्नी की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. बेटे के न लौटने पर पति-पत्नी में हुआ विवाद।

    2. पति आशाराम ने तकिए से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या की।

    3. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया, जांच जारी।

    संवाद सूत्र, हरदोई। मारपीट करने से नाराज होकर घर से गए बेटे के रात तक वापस न आने पर घर पहुंची महिला की पति से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर पति ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। बच्चों को रोने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मां की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध हत्या की एफआईआर दर्ज की है।

    औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम मुरारनगर के आशाराम ने बुधवार की सुबह अपने बेटे सूरज के साथ मारपीट की थी। बचाने पर पत्नी रामा की पिटाई कर दी थी। थोड़ी देर बाद सूरज कताई मिल चौकी जाने की बात कहकर निकला, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा।

    पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

    देर रात नशे में घर आए आशाराम ने बेटे के घर न आने की बात पर पत्नी रामा से विवाद कर लिया। पत्नी ने आशाराम पर बेटे को मारपीट कर गायब करने का आरोप लगाया। पत्नी की यह बात सुनकर आशाराम आग बबूला हो गया और बेरहमी से पिटाई कर दी।

    इतने में उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पास में रखे तकिये से पत्नी का मुंह तब तक दबाए रखा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए और पुलिस को सूचना दी।

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    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने को नमनूे संकलित किए। पुलिस ने आरोपित की मां की तहरीर पर हत्या की एफआईआर दर्ज की। रामा के पांच बच्चे हैं। प्रभारी निरीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि आरोपित को हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    30 वर्ष पहले किया था प्रेम विवाह

    ग्रामीणों के अनुसार आशाराम की करीब 30 वर्ष पहले लखनऊ में बिहार की रहने वाली रामा से मुलाकात हुई। धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और शादी कर ली थी। इसके बाद मुरारनगर में रहने लगे। कुछ समय बाद आशाराम नशा करने लगा, जिससे घर में कलह शुरू हो गई। आखिर पत्नी की हत्या के साथ प्रेम विवाह का दुखद अंत हो गया।

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