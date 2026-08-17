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हरदोई में अवैध संबंधों के शक में पति ने की पत्नी को गला दबाकर मार डाला, पूछताछ में कबूली हत्या की बात

By Pankaj Mishra Edited By: Shivam Yadav
Updated: Mon, 17 Aug 2026 05:28 PM (IST)

हरदोई में पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी कोमल की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसका शव मंगोलापुर के जंगल में मिला था।

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HighLights

  1. पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की गला दबाकर हत्या की।

  2. हरदोई पुलिस की पूछताछ में पति ने हत्या का जुर्म कबूला।

  3. मृतका के शरीर पर 12 चोटें, गले पर चाकू के चार वार।

जागरण संवाददाता, हरदोई। अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। देहात कोतवाली क्षेत्र के मंगोलापुर के जंगल में शनिवार सुबह मिले कोमल के शव के मामले में पुलिस ने उसके पति सत्यपाल को हिरासत में लिया तो हकीकत सामने आ गई।

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में सत्यपाल ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की है। मृतका की बहन ने पति और उसके छोटे भाई पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।

यह है पूरा मामला

कनहेटा निवासी कोमल का शव शनिवार सुबह करीब 10 बजे गांव से लगभग चार किलोमीटर दूर मंगोलापुर के जंगल में औंधे मुंह पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर करीब 12 चोटों की पुष्टि हुई है। गले पर चाकू से करीब चार वार किए जाने के निशान मिले हैं।

सिर में भी गंभीर चोट पाई गई है। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटों के निशान मिले हैं। कोमल की शादी करीब 17 वर्ष पहले सत्यपाल से हुई थी। सत्यपाल लालपालपुर में मिठाई की दुकान चलाता है, जबकि कोमल अपने तीन वर्षीय बेटे आयुष के साथ सड़िला में रहकर फैक्ट्री में काम करती थी। उसके अन्य बच्चे पिता के साथ रहते हैं।

बेटे को अपने पास रखने को लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। कोमल ने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया था। शुक्रवार को कोमल बच्चों से मिलने कनहेटा आई थी।

आरोप है कि वहां पति से उसका विवाद हुआ और उसके साथ मारपीट की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया था। उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। इसके अगले दिन उसका शव मंगोलापुर के जंगल में मिला। पुलिस घटना के पीछे अवैध संबंधों के शक के साथ अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

दो दिन पहले भी हुआ था विवाद

कोमल और उसके पति के बीच बेटे आयुष को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। कोमल बेटे को अपने साथ रखना चाहती थी, जबकि सत्यपाल उसे अपने पास रखना चाहता था। घटना से दो दिन पहले भी लालपालपुर में दोनों के बीच विवाद हुआ था।

पति-पत्नी के बीच करीब सात महीने से विवाद चल रहा था। पत्नी सड़िला में रह रही थी, जबकि पति लालपालपुर में रहता था। दोनों के बीच बेटे आयुष को लेकर विवाद था। दो दिन पहले लालपालपुर में भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से इलाज के बाद पति उसे लेकर चला गया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपित पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल की है। उसने पत्नी के अवैध संबंध होने की आशंका और इससे बदनामी होने की बात भी बताई है।

-अजीत सिंह चौहान, सीओ सिटी हरदोई