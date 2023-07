बघौली के ग्राम बड़ा बरखेरवा का शिवांशू 10वीं का छात्र था। स्वजन ने बताया कि गुरुवार की सुबह वह अपने बाबा रामशंकर के साथ खेत से खोदी गईं मूंगफली को गांव के पास से निकली माइनर में धुल रहा था और फिर वह माइनर में नहाने लगा।

Hardoi : एचटी लाइन का तार टूटकर माइनर में गिरा; नहा रहे छात्र की मौत

हरदोईः बघौली क्षेत्र में माइनर में नहाने गए छात्र की टूटे पड़े एचटी लाइन के तार की चपेट में आकर मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही से हादसा होने का आरोप लगाया। बघौली के ग्राम बड़ा बरखेरवा का शिवांशू 10वीं का छात्र था। स्वजन ने बताया कि गुरुवार की सुबह वह अपने बाबा रामशंकर के साथ खेत से खोदी गईं मूंगफली को गांव के पास से निकली माइनर में धुल रहा था और फिर वह माइनर में नहाने लगा। इसी दौरान ऊपर से निकली एचटी लाइन का तार टूटकर माइनर में गिर गया, जिससे पानी में करंट उतरने से चपेट में आकर शिवांशू की मौके पर मौत हो गई। बाबा ने घटना की सूचना घर में दी। ग्रामीणों ने उपकेंद्र पर सूचना देकर आपूर्ति बंद कराई। इसके बाद शव को माइनर से बाहर निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि एचटी लाइन के तार खेतों में काफी नजदीक झूल रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने ध्यान नहीं दिया। जिम्मेदारों की लापरवाही से शिवांशू की जान चली गई। मृतक चार-भाई बहनों में छोटा था। थाना प्रभारी ज्ञानेश दुबे ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

