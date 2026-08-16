हरदोई में छत से गिरकर युवती की मौत, अक्टूबर में होनी थी गोद भराई
हरदोई के बघौली में एक युवती प्रिया सिंह की छत से गिरकर मौत हो गई। अगले साल मार्च में उसकी शादी होनी थी और अक्टूबर में गोद भराई की रस्म तय थी, जिससे परिवार में गहरा दुख है।
HighLights
हरदोई के बघौली में युवती प्रिया सिंह की मौत।
छत से गिरने के कारण सिर में गंभीर चोट लगी।
अगले साल मार्च में शादी तय थी, परिवार सदमे में।
जागरण संवाददाता, हरदोई। बघौली के ग्राम अछरामऊ में एक युवती की छत से गिरकर मौत हो गई। प्रिया सिंह, जिसकी शादी अगले वर्ष मार्च में होनी थी और अक्टूबर में गोद भराई की रस्म थी, गुरुवार रात छत पर सो रही थी। देर रात वह छत से गिर गई। उसके भाई हिमांशू ने जब प्रिया को नहीं पाया, तो खोजबीन की।
वह मकान के पास सड़क पर घायलावस्था में मिली, सिर में चोट लगी थी। परिजन उसे तुरंत मेडिकल कालेज अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रिया के पिता, कृष्ण बहादुर सिंह ने बताया कि प्रिया ने 12वीं की पढ़ाई की थी और घर के कामों में मां का हाथ बंटाती थी।
उसकी शादी तय हो चुकी थी, और वह दिन-रात मेहनत कर रहे थे ताकि अपनी बेटी को डोली में विदा कर सकें। अब उनकी बेटी की अर्थी उठाने की बारी आई है, जिससे वह बेहद दुखी हैं। स्वजन उन्हें ढाढस बंधाते रहे।