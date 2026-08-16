हरदोई में छत से गिरकर युवती की मौत, अक्टूबर में होनी थी गोद भराई

जागरण संवाददाता, हरदोई। बघौली के ग्राम अछरामऊ में एक युवती की छत से गिरकर मौत हो गई। प्रिया सिंह, जिसकी शादी अगले वर्ष मार्च में होनी थी और अक्टूबर में गोद भराई की रस्म थी, गुरुवार रात छत पर सो रही थी। देर रात वह छत से गिर गई। उसके भाई हिमांशू ने जब प्रिया को नहीं पाया, तो खोजबीन की।

वह मकान के पास सड़क पर घायलावस्था में मिली, सिर में चोट लगी थी। परिजन उसे तुरंत मेडिकल कालेज अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रिया के पिता, कृष्ण बहादुर सिंह ने बताया कि प्रिया ने 12वीं की पढ़ाई की थी और घर के कामों में मां का हाथ बंटाती थी।