रक्षाबंधन पर रेलवे का तोहफा, हरदोई में भी रुकेगी दिल्ली-वाराणसी स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, हरदोई। रक्षाबंधन पर घर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने राहत की खबर दी है। उत्तर रेलवे की ओर से दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई जा रही आरक्षित स्पेशल ट्रेन संख्या 04012/04011 का ठहराव हरदोई स्टेशन पर भी निर्धारित किया गया है। यह ट्रेन केवल एक-एक फेरे में दोनों दिशाओं में चलेगी।

रेलवे की समय-सारणी के अनुसार ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। दिल्ली से वाराणसी जाने वाली ट्रेन 04012 गुरुवार 27 अगस्त की रात दिल्ली जंक्शन से 9 बजकर 10 मिनट पर रवाना होगी। ये रहेगा रूट नई दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और शाहजहांपुर होते हुए यह ट्रेन हरदोई पहुंचेगी। हरदोई स्टेशन पर इसका रात 4 बजकर 13 मिनट पर आगमन और 4 बजकर 15 मिनट प्रस्थान निर्धारित है। यानी यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए तड़के स्टेशन पहुंचना होगा।

हरदोई के बाद ट्रेन लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर सिटी होते हुए 28 अगस्त को सुबह 11 बजकर 45 मिनट वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी। वाराणसी से दिल्ली लौटने वाली 04011 स्पेशल एक्सप्रेस शुक्रवार 28 अगस्त की शाम 7 बजकर 50 मिनट पर वाराणसी जंक्शन से रवाना होगी।