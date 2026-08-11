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    हरदोई में वीबी जी-राम जी योजना के तहत 17 करोड़ रुपये जारी, सीडीओ ने दिए भुगतान के सख्त निर्देश

    By Ashish Trivedi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 09:02 PM (IST)

    हरदोई जिले को वीबी जी-राम जी योजना के तहत 17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें सामग्री और प्रशासनिक मद शामिल हैं। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. हरदोई को वीबी जी-राम जी योजना में 17 करोड़ रुपये आवंटित।

    2. सामग्री और प्रशासनिक मद में धनराशि का आवंटन किया गया।

    3. सीडीओ ने समयबद्ध व नियमानुसार भुगतान के निर्देश दिए।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। जिला प्रशासन ने वीबी जी-राम जी योजना के तहत विकास खंडों में सामग्री और प्रशासनिक मद में उपलब्ध कराई गई धनराशि के पारदर्शी व समयबद्ध भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    इसको लेकर जनपद के समस्त कार्यक्रम अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को जारी की गई राशि से संबंधित आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। हरदोई के 19 विकास खंडों में 16,97,25,555 रुपये जारी हुए हैं, जिसमें सामग्री मद में 12,00,38,673 और प्रशासनिक मद में 4,96,86,882 रुपये मिले हैं।

    सीडीओ नेहा ब्याडवाल ने बताया कि आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा राज्य स्तर से जनपदों के लिए योजना के तहत सामग्री मद में 450 करोड़ और प्रशासनिक मद में 200 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी।

    निर्देशों के अनुपालन में हरदोई जिले के सभी 19 विकास खंडों के लिए अग्रिम रूप से सामग्री एवं प्रशासनिक मद की धनराशि ब्लाक वार आवंटित कर दी गई है। इसके साथ ही आवंटित धनराशि की जानकारी के साथ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

    निर्देशों में बताया गया कि विकास खंड स्तर से नियमानुसार जांच व परीक्षण के बाद ही भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्पर्श पोर्टल पर प्रविष्टियों को पूर्ण कर केवल उन्हीं देयकों का भुगतान होगा, जिनका समुचित परीक्षण और सत्यापन किया जा चुका होगा।

    सभी भुगतानों को शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप से पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। सीडीओ ने स्पष्ट किया है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    ब्लाकवार आवंटित सामग्री फंड और प्रशासनिक मद में जारी राशि

    ब्लाक सामग्री मद (रुपये में) प्रशासनिक मद (रुपये में)
    अहिरोरी 20,43,063 70,72,887
    बावन 1,13,99,066 47,80,513
    बेहंदर 29,09,299 8,20,992
    भरावन 75,46,129 18,20,223
    भरखनी 1,08,13,291 29,02,278
    बिलग्राम 1,14,64,822 25,36,558
    हरियावां 64,88,186 15,82,416
    हरपालपुर 48,73,236 16,58,180
    कछौना 11,96,303 13,19,227
    कोथावां 30,93,601 21,24,763
    माधौगंज 33,74,567 23,83,038
    मल्लावां 23,49,787 12,99,376
    पिहानी 33,58,657 15,04,675
    सांडी 31,62,203 32,36,722
    संडीला 95,83,816 25,36,617
    शाहाबाद 1,04,72,467 31,56,244
    सुरसा 1,47,01,023 25,32,243
    टडियावां 59,26,970 32,57,842
    टोडरपुर 52,82,187 31,62,088

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