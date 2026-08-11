हरदोई में वीबी जी-राम जी योजना के तहत 17 करोड़ रुपये जारी, सीडीओ ने दिए भुगतान के सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, हरदोई। जिला प्रशासन ने वीबी जी-राम जी योजना के तहत विकास खंडों में सामग्री और प्रशासनिक मद में उपलब्ध कराई गई धनराशि के पारदर्शी व समयबद्ध भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसको लेकर जनपद के समस्त कार्यक्रम अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को जारी की गई राशि से संबंधित आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। हरदोई के 19 विकास खंडों में 16,97,25,555 रुपये जारी हुए हैं, जिसमें सामग्री मद में 12,00,38,673 और प्रशासनिक मद में 4,96,86,882 रुपये मिले हैं।

सीडीओ नेहा ब्याडवाल ने बताया कि आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा राज्य स्तर से जनपदों के लिए योजना के तहत सामग्री मद में 450 करोड़ और प्रशासनिक मद में 200 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। निर्देशों के अनुपालन में हरदोई जिले के सभी 19 विकास खंडों के लिए अग्रिम रूप से सामग्री एवं प्रशासनिक मद की धनराशि ब्लाक वार आवंटित कर दी गई है। इसके साथ ही आवंटित धनराशि की जानकारी के साथ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।