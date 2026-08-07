हरदोई: गंगा में डूबे दो युवकों में से एक का शव पांच दिन बाद मिला, दूसरे की तलाश अभी भी जारी

जागरण संवाददाता, हरदोई। थाना अरवल क्षेत्र के कुसुमखोर गंगा घाट पर पांच दिन पूर्व गंगा में डूबे दो युवकों में से एक का शव गुरुवार सुबह बरामद हो गया। मल्लावां थाना क्षेत्र के बेरिया घाट के निकट गंगा नदी में उतराता मिला शव ग्राम चौसार निवासी नारद पुत्र गोविंद का निकला।

परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि दूसरे युवक ऋषि पुत्र छदामी की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार, बीते सोमवार तड़के ग्राम पंचायत चौसार निवासी नारद और ऋषि कांवड़ यात्रा के लिए जल लेने कन्नौज स्थित गौरीशंकर मंदिर जाने से पहले कुसुमखोर गंगा घाट पहुंचे थे। गंगा से जल भरते समय अचानक गहराई का अंदाजा न होने के कारण दोनों युवक तेज बहाव में डूब गए। साथ मौजूद युवक शिवम ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों नदी की धारा में बह गए।