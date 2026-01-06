सरकारी केंद्र पर भटक रहे किसान, टाेकन होने के बावजूद नहीं बिक रहा धान, काटने पड़ रहे अधिकारियों के चक्कर
हरदोई में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान बेचने में भारी परेशानी हो रही है। सरकारी दावों के बावजूद, टोकन होने पर भी किसान अपनी उपज बेच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरदोई। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ दिलाने के सरकारी दावे जमीनी स्तर पर फेल होते नजर आ रहे हैं। धान खरीद केंद्रों पर टोकन व्यवस्था लागू होने के बावजूद किसान अपनी उपज बेचने के लिए केंद्र प्रभारियों से लेकर अधिकारियों तक के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
कई-कई दिनों तक केंद्रों पर खड़े रहने के बाद भी किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। मजबूरी में किसान अपनी उपज आढ़तियों के यहां औने-पौने दामों पर बेचने को विवश हैंं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
जनपद में एक अक्टूबर से सरकारी धान खरीद की शुरुआत हुई है। किसानों को उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने छह क्रय एजेंसियों के 141 क्रय केंद्र खोले हैं। केंद्रों पर उपज की खरीद के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई हैं।
किसान टोकन के अनुसार नवीन गल्ला मंडी के क्रय केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है। किसान कई-कई दिनों तक ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ केंद्रों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। किसान प्रभारियों से लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें सिर्फ धान खरीद होने का आश्वासन दिया जा रहा है।
इससे किसान परेशान हो चुके हैं। किसानों का यह भी आरोप है कि जो किसान जुगाड़ लगा रहे हैं, उनकी तो तौल हो जाती है। जो किसान सीधे केंद्र पर पहुंच रहे हैं, वह कई दिनों तक खड़े रहते हैं। उनका धान नहीं तौला जा रहा है।
जिन किसानों को टोकन जारी किए गए हैं, उनका धान क्रय किया जा रहा है। इन किसानों की किस वजह से धान की तौल नहीं हो पाई है। इसकी जानकारी कर उनका धान क्रय कराया जाएगा।
-निहारिका, जिला खाद्य विपणन अधिकारी
