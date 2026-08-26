प्याज से लेकर चीनी, सरसों तेल के दाम बढ़े, हरदोई में त्योहारों पर बढ़ा घरेलू खर्च

जागरण संवाददाता, हरदोई। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से पहले महंगाई ने घरों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज से लेकर हरी सब्जियों तक के दाम बढ़ने के साथ ही चीनी, आटा, दाल, सरसों तेल आदि की कीमतों में भी तेजी आई है। सबसे अधिक असर चीनी के बढ़े दामों का दिखाई दे रहा है। करीब एक माह पहले 45 रुपये किलो बिक रही चीनी अब खुदरा बाजार में करीब 65 रुपये किलो तक पहुंच गई है।

थोक बाजार में चीनी का भाव 6,400 रुपये प्रति क्विंटल पहुंचने से खुदरा बाजार में भी तेजी आई है। त्योहार के दौरान मिठाई, पकवान और अन्य व्यंजनों में चीनी की खपत बढ़ने के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। वहीं प्याज की कीमतों में तेजी ने गृहणियों की परेशानी बढ़ा दी है।

आलू, टमाटर, हरी मिर्च समेत कई सब्जियों के भाव में भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है। रोजमर्रा की रसोई में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दाम बढ़ने से परिवारों का दैनिक खर्च प्रभावित हुआ है। इसके अलावा आटा, दाल और चावल के दाम भी ब्रांड और गुणवत्ता के अनुसार अलग-अलग हैं।

सरसों तेल की कीमतें भी पिछले माह की तुलना में वृद्धि हुई है। महंगाई का सबसे अधिक असर मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। पहले से तय मासिक बजट में राशन और रसोई के सामान पर होने वाला खर्च बढ़ने से परिवारों को अन्य जरूरतों में कटौती करनी पड़ रही है। गृहणियों का कहना है कि त्योहारों पर सामान की खरीदारी जरूरी है, लेकिन लगातार बढ़ते दामों के कारण सीमित बजट में घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है।