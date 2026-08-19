हरदोई में तेज रफ्तार DCM ने साइकिल को मारी टक्कर, एक युवक की मौत
हरदोई में तेज रफ्तार डीसीएम ने साइकिल सवार अनिल सिंह को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
HighLights
हरदोई में तेज रफ्तार डीसीएम ने साइकिल सवार को टक्कर मारी।
अखबार बांटने जा रहे अनिल सिंह की मौके पर मौत।
पुलिस ने डीसीएम जब्त की, चालक की तलाश जारी।
संवाद सूत्र, हरदोई। डीसीएम चालक की लापरवाही ने एक व्यक्ति की जान ले ली। परसोला गांव के पास अखबार बांटने जा रहे युवक को साइकिल में तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी,हादसे में उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लिया है।
बिलग्राम के ग्राम परसोला के अनिल सिंह खेती के साथ-साथ अखबार बांटने का भी काम करते थे। स्वजन के अनुसार बुधवार की सुबह वह साइकिल से अखबार बांटने के लिए घर से निकले थे। गांव के निकट पीछे से आई तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी तेज थी कि अनिल सिंह साइकिल से उछलकर सड़क पर जा गिरे। सिर में चोट आने से मौके पर मौत हो गई। चालक कुछ दूरी पर डीसीएम खड़ी करके फरार हो गया।
सूचना पर स्वजन व पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हादसे की जांच कर डीसीएम को कब्जे में लिया है। अनिल सिंह के परिवार में पत्नी शशिकला के अलावा दो बेटे हैं। प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर चालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।