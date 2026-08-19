हरदोई में तेज रफ्तार DCM ने साइकिल को मारी टक्कर, एक युवक की मौत

संवाद सूत्र, हरदोई। डीसीएम चालक की लापरवाही ने एक व्यक्ति की जान ले ली। परसोला गांव के पास अखबार बांटने जा रहे युवक को साइकिल में तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी,हादसे में उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लिया है।

बिलग्राम के ग्राम परसोला के अनिल सिंह खेती के साथ-साथ अखबार बांटने का भी काम करते थे। स्वजन के अनुसार बुधवार की सुबह वह साइकिल से अखबार बांटने के लिए घर से निकले थे। गांव के निकट पीछे से आई तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी।