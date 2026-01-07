Language
    कोहरा व पाला से आलू में झुलसा, सरसों में माहू का प्रकोप; गेहूं की फसल के फायदेमंद साबित हो रहा कोहरा

    By Upendra Kumar Agnihotri Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:33 PM (IST)

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, हरदोई। कोहरा व पाला से आलू व सरसाें की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आलू की फसल में झुलसा रोग व सरसों की फसल में माहू का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ रहा है। किसान आलू और सरसों की फसलों के रोगग्रस्त हाेने से परेशान हैं। टमाटर, मिर्च सहित सब्जियों व केला की खेती को भी नुकसान हो रहा है। वहीं कोहरे के चलते गेहूं की फसल फायदेमंद साबित हो रही है।

    जनपद में 35,500 हेक्टेयर भूमि पर आलू की खेती की जा रही है। इस बार तिलहन-दलहन का क्षेत्रफल 30 हजार हेक्टेयर तक पहुंच गया है।कई जगह आलू की फसल में पिछेती झुलसा रोग लगा है। पत्तियां सिरे से झुलसना शुरू हो गई है। पत्तियों पर भूरे काले रंग के जलीय धब्बे बन रहे हैं।

    इनके तीव्र फैलाव को रोकना नितांत आवश्यक हैं। कृषि विज्ञान केंद्र प्रथम के वरिष्ठ वैज्ञानिक एके तिवारी ने बताया कि 10-20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में इन रोगों का प्रकोप तेजी से बढ़ता है। तीन से चार दिनों में फसल नष्ट हो जाती है। इस समय आलू की फसल में झुलसा रोग लगने की शिकायत प्राप्त हो रही है।

    बताया कि किसान आलू, टमाटर, मिर्च आदि की फसलों को झुलसा रोग से बचाने के लिए साफ का गुज (कोबेंडाजिम 12 प्रतिशत, मैकोजेब 63 प्रतिशत डब्ल्यूपी) दवा का 2.5 से तीन ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें अथवा प्रोपिनेब 6.3 प्रतिशत डब्ल्यूपी दवा का 2.5 से तीन ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर, दोनों में से किसी एक दवा का 2 से 2.5 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

    सरसों की फसल में माहू कीट के प्रकोप की स्थिति में नियंत्रण के लिए जैविक रूप से नीम का तेल तीन मिली प्रति लीटर हल्के गरम पानी में घोलकर छिड़काव करें। रसायनिक नियंत्रण हेतु कीटनाशक थायक्लोप्रिड 21.7 प्रतिशत एससी या फिप्रोनिल पांच प्रतिशत एससी दवा का 0.5 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। बताया कि पाला पड़ने से केला की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। अन्य सब्जियों में मिर्च, टमाटर, मटर आदि फसलों में नुकसान होता है।

    यह करें उपाय

    • आलू, टमाटर, मिर्च समेत अन्य फसलों के खेत में नमी बनाए रखें
    • कोहरा व पाला की शिकायत होने पर तुरंत कवकनाशी व कीटनाशक का छिड़काव करें
    • पौधे छोटे पर पाले व कोहरे से बचाने के लिए पालीथिन या टाट से ढकें
    • सरसों की फसल की नियमित निगरानी करें, माहू लगने पर नीम का तेल आदि का छिड़काव करें
    • केला की फसल को पाले से बचाने के लिए खेत में नमी बनाए रखें