रक्षाबंधन पर हरदोई के लोगों को मिलेगा बड़ा तोहफा: चंडीगढ़ और हरिद्वार के लिए शुरू होगी सीधी बस सेवा
स्वतंत्रता दिवस के बाद हरदोई डिपो को चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा की सौगात मिलने जा रही है। यह बस सहारनपुर और हरिद्वार होते हुए जाएगी। ...और पढ़ें
HighLights
हरदोई से चंडीगढ़, हरिद्वार, सहारनपुर के लिए नई सीधी बस सेवा।
रक्षाबंधन पर्व से शुरू होगी नियमित बस सेवा, यात्रियों को सुविधा।
वर्तमान में सीधी बस सेवा नहीं, यात्रियों को मिलती थी परेशानी।
जागरण संवाददाता, हरदोई। स्वतंत्रता दिवस के बाद हरदोई डिपो को परिवहन निगम की ओर से नई बस सेवा की सौगात मिलने जा रही है। हरदोई से सहारनपुर और हरिद्वार होते हुए चंडीगढ़ के लिए पहली बार सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी।
रक्षाबंधन पर्व से इसका नियमित संचालन शुरू होने की उम्मीद है। इससे चंडीगढ़ के साथ सहारनपुर और हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। वर्तमान में हरदोई से चंडीगढ़ के लिए कोई सीधी बस सेवा संचालित नहीं है।
यात्रियों को ट्रेन या निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। नई बस सेवा संडीला होते हुए निर्धारित मार्ग से चंडीगढ़ पहुंचेगी। इससे यात्रियों को बीच रास्ते में बस बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रक्षाबंधन से नियमित संचालन शुरू करने की तैयारी
नई सेवा से हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ रोजगार, व्यापार और अन्य कार्यों के सिलसिले में चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी। साथ ही हरदोई डिपो की लंबी दूरी की बस सेवाओं का विस्तार होगा।
क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा ने बताया कि नई बस सेवा के संचालन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परमिट समेत अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। रक्षाबंधन पर्व से नियमित संचालन शुरू करने की तैयारी है।
यह भी पढ़ें- हरदोई में कोतवाल समेत पांच पुलिसकर्मी पर गिरी गाज, एसपी की सख्त कार्रवाई से पुलिस महकमे में खलबली