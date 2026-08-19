हरदोई में अब कैमरे से होगी उर्वरक बिक्री केंद्रों की निगरीनी, खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग ने बनाया प्लान

जागरण संवाददाता, हरदोई। किसानों को उर्वरक की उपलब्धता और वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। जनपद के सभी 57 उर्वरक बिक्री केंद्रों पर कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी अनुनय झा के निर्देश पर अब सहकारी समितियों और उर्वरक वितरण केंद्रों की गतिविधियों पर तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। इससे खाद वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।



खाद वितरण से लेकर किसानों की लाइन तक निगरानी



जनपद के विभिन्न विकासखंडों में संचालित बी-पैक्स, सहकारी संघ और पीसीएफ कृषक सेवा केंद्रों सहित 57 उर्वरक बिक्री केंद्रों को कैमरों से लैस किया गया है। इनमें कछौना, कोथावां, टड़ियावां, टोडरपुर, पिहानी, बावन, बेहंदर, भरावन, मल्लावां, माधौगंज, शाहाबाद, संडीला, सांडी, सुरसा, हरपालपुर और हरियावां के केंद्र शामिल हैं।

कैमरों के माध्यम से केंद्रों पर खाद की उपलब्धता, किसानों की उपस्थिति, लाइन और वितरण प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी। इससे यह भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि किसानों को निर्धारित मात्रा में ही उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है।



कालाबाजारी पर भी कसेगा शिकंजा



नई व्यवस्था से समितियों पर पहुंचने वाली खाद की कालाबाजारी पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक बिना लाइन के खाद देने या वितरण में किसी तरह की मनमानी की स्थिति में कैमरे की फुटेज से निगरानी की जा सकेगी। इससे किसानों की शिकायतों की जांच भी प्रभावी ढंग से हो सकेगी।