प्रति चक्कर के 500 रुपये दो, वरना नहीं चलेगी बस...हरदोई में तीन के खिलाफ मुकदमा

जागरण संवाददाता, हरदोई। अगर बस लेकर जाओगे प्रति चक्कर के 500 रुपये देने होंगे... एक निजी बस संचालक ने तीन लोगों पर वसूली करने और जानमाल की धमकी देकर मोबाइल छीनने का आरोप लगाया। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। देहात कोतवाली पुलिस ने तीन के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है।

मेरठ जिले के किठौर असीनपुर निवासी अफ्फान ने बताया कि वह स्लीपर बस (हरदोई से राजस्थान) का संचालन करता है। जब उसकी बस पिहानी चुंगी के पास पहुंची, उसी समय बेहटा गोकुल के ग्राम सकाहा के अनुराग द्विवेदी ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ बस को जबरन रुकवा लिया।

आरोपितों ने उसने प्रति चक्कर 500 रुपये देने की मांग रखी। जब पैसे देने से इन्कार किया, तो आरोपित उग्र होकर गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद चालक का मोबाइल फोन छीन लिया और चेतावनी दी कि बिना रुपये दिए पिहानी चुंगी से बस नहीं निकलने दी जाएगी।

विरोध करने पर आरोपियों ने बस संचालक और उसके स्टाफ को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गुरुवार शाम अनुराग द्विवेदी और उसके दो अज्ञात साथियों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है।