दिव्यांगता की पहचान करना स्क्रीनिंग से संभव, हरदोई में आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिलेगी विशेष ट्रेनिंग
हरदोई में 970 आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं को बच्चों में दिव्यांगता की समय से पहचान और शुरुआती हस्तक्षेप के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
HighLights
970 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिव्यांगता पहचान का प्रशिक्षण मिलेगा।
मास्टर ट्रेनरों का तीन दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण शुरू हुआ।
बच्चों में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की पहचान होगी।
जागरण संवाददाता, हरदोई। 970 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की वर्कर्स को बच्चों में संभावित दिव्यांगताओं की समय से पहचान और शुरुआती हस्तक्षेप के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
इसके लिए समेकित शिक्षा के तहत मास्टर ट्रेनरों का तीन दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय कांशीराम कॉलोनी नगर क्षेत्र में शुरू हुआ। शुभारंभ सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी (समग्र शिक्षा) आशीष कुमार आनंद ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
प्रशिक्षण में जनपद के 21 स्पेशल एजुकेटर और सात विशेष शिक्षक सीडब्ल्यूएसएन 20 से 22 अगस्त तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके बाद ये मास्टर ट्रेनर ब्लॉक स्तर पर बीआरसी में को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की वर्कर्स को प्रशिक्षण देंगे।
प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक अवस्था में बच्चों में संभावित दिव्यांगताओं की पहचान करना है। इसके लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स को 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की चेकलिस्ट के माध्यम से स्क्रीनिंग करने का तरीका बताया जाएगा।
साथ ही संबंधित विभागों और हितधारकों से समन्वय कर बच्चों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे कम उम्र में ही प्रभावी अर्ली इंटरवेंशन किया जा सके। जिला समन्वयक समेकित शिक्षा आशा वर्मा ने दिव्यांग बच्चों के लिए विभाग की ओर से संचालित सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी दी।
सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी ने स्पेशल एजुकेटर्स और विशेष शिक्षकों को कार्य पूरी गंभीरता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया।