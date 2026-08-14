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    80वें स्वतंत्रता दिवस पर 404 पंचायतों को खास सौगात, 15 अगस्त को होगा 102 अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण

    By Ashish Trivedi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:07 PM (IST)

    हरदोई की 404 ग्राम पंचायतों में 80वां स्वतंत्रता दिवस विकास की नई सौगातें ला रहा है। ...और पढ़ें

    कछौना की ग्राम पंचायत सुन्नी में तैयार अन्नपूर्णा भवन और डीएम अनुनय झा।

    कछौना की ग्राम पंचायत सुन्नी में तैयार अन्नपूर्णा भवन और डीएम अनुनय झा।

    HighLights

    1. 234 ग्राम पंचायतों में स्थापित होंगी नई औषधि वाटिकाएं।

    2. 102 पंचायतों को मिलेंगे अन्नपूर्णा भवन, सुधरेगी राशन व्यवस्था।

    3. 68 पंचायतों में नए आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चों को पोषण।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। इस बार का 80वां स्वतंत्रता दिवस जनपद की ग्रामीण आबादी के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आ रहा है। जिले की 404 ग्राम पंचायतों में जश्न-ए-आजादी के साथ-साथ विकास की नई बयार बहेगी।

    प्रशासन इस खास मौके पर 234 ग्राम पंचायतों में औषधि वाटिका स्थापित करने जा रहा है। वहीं, 102 पंचायतों को अन्नपूर्णा भवन और 68 पंचायतों को नए आंगनबाड़ी भवनों का उपहार देकर ग्रामीण ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा।

    पर्यावरण और सेहत का संगम, महकेंगी 234 पंचायतें

    पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले की 234 ग्राम पंचायतों में औषधि वाटिका की स्थापना की जा रही है। इन वाटिकाओं में नीम, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा और आंवला जैसे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, जो ग्रामीणों को सेहत का उपहार देंगे।

    अहिरोरी में 15, बावन 13, बेहंदर 16, भरावन 12, भरखनी 10, बिलग्राम 10, हरियावां 11, हरपालपुर 12, कछौना 9, कोथावां 11, माधौगंज 10, मल्लावां 11, पिहानी 14, सांडी 13, संडीला 15, शाहाबाद 11, सुरसा 15, टड़ियावां 13 व टोडरपुर में 13 औषधीय वाटिका का उद्घाटन होगा। उद्घाटन 14 अगस्त को होगा।

    बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे 102 अन्नपूर्णा भवन

    गांवों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में 102 ग्राम पंचायतों को नए अन्नपूर्णा भवन (मॉडल राशन दुकान) की सौगात मिलेगी, जिससे राशन वितरण प्रणाली पारदर्शी और सुगम बनेगी।

    102 अन्नपूर्णा भवन में अहिरोरी में 15, बावन सात, बेहंदर दो, भरावन छह, भरखनी तीन, बिलग्राम सात, हरियावां नौ, हरपालपुर पांच, कछौना तीन, कोथावां दो, माधौगंज तीन, मल्लावां तीन, पिहानी आठ, सांडी पांच, संडीला दो, शाहाबाद सात, सुरसा तीन, टड़ियावां तीन व टोडरपुर में नौ शामिल हैं। इनका लोकार्पण 15 अगस्त को होगा।

    नौनिहालों के पोषण के लिए होगा आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण

    नौनिहालों और गर्भवती महिलाओं के पोषण व देखभाल को बेहतर करने के लिए 68 ग्राम पंचायतों में नए आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण होगा। अहिरोरी में छह, भरावन 17, भरखनी चार, बिलग्राम चार, हरियावां सात, हरपालपुर तीन, कछौना एक, कोथावां तीन, माधौगंज तीन, मल्लावां छह, पिहानी तीन, सांडी दो, संडीला तीन, शाहाबाद में छह आंगनबाड़ी भवन शामिल हैं। इनका लोकार्पण 15 अगस्त को होगा।

    खबरें और भी

    स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के साथ-साथ सभी पंचायतों में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में
    परियोजनाओं का शुभारंभ कर आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। निश्चित रूप से उपलब्धियों भरा गांव पाकर ग्रामीणों की खुशी इन गांवों में दोगुनी हो जाएगी।

    -अनुनय झा, डीएम।