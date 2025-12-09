Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'गौरव पथ' से जुड़ेंगे हरदोई के 44 बलिदानियों के गांव, मिलेंगी कई सुविधाएं

    By Ashish Trivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:53 AM (IST)

    हरदोई जिले में 'गौरव पथ' से 44 शहीदों के गांवों को जोड़ा जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। बलिदानी सैनिकों की मूर्त ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हरदोई। विवेकानंद सभागार में सोमवार को जिला सैनिक कल्याण की बैठक हुई, जिसमें जिले के 44 बलिदानियों के गांव को गौरव पथ से जोड़े जाने एवं गांव के मार्ग पर तोरण द्वार बनवाए जाने का निर्णय लिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत बलिदानियों के गांवों में विकास कार्य के लिए जनपद के 44 शहीद ग्रामों को पक्के संपर्क मार्ग से जोड़ा जाए, जिसे गौरव पथ का नाम दिया जाए।

    ग्राम मार्ग पर तोरण द्वार बनवाया जाए। बलिदानी सैनिकों की मूर्ति की स्थापना उनके गांव के अंदर सरकारी जमीन पर उचित स्थान पर की जाए। इसके अलावा गांव में विद्युत की व्यवस्था की जाए या हाई मास्ट लाइट लगवाई जाएं।

    शहीद के ग्राम की आंतरिक गलियों को पक्का किया जाए। इस दौरान सैनिक कल्याण निदेशालय से प्रकाशित वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया गया।

    इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल ओपी मिश्रा आदि मौजूद रहे।