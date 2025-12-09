'गौरव पथ' से जुड़ेंगे हरदोई के 44 बलिदानियों के गांव, मिलेंगी कई सुविधाएं
हरदोई जिले में 'गौरव पथ' से 44 शहीदों के गांवों को जोड़ा जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। बलिदानी सैनिकों की मूर्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरदोई। विवेकानंद सभागार में सोमवार को जिला सैनिक कल्याण की बैठक हुई, जिसमें जिले के 44 बलिदानियों के गांव को गौरव पथ से जोड़े जाने एवं गांव के मार्ग पर तोरण द्वार बनवाए जाने का निर्णय लिया गया।
जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत बलिदानियों के गांवों में विकास कार्य के लिए जनपद के 44 शहीद ग्रामों को पक्के संपर्क मार्ग से जोड़ा जाए, जिसे गौरव पथ का नाम दिया जाए।
ग्राम मार्ग पर तोरण द्वार बनवाया जाए। बलिदानी सैनिकों की मूर्ति की स्थापना उनके गांव के अंदर सरकारी जमीन पर उचित स्थान पर की जाए। इसके अलावा गांव में विद्युत की व्यवस्था की जाए या हाई मास्ट लाइट लगवाई जाएं।
शहीद के ग्राम की आंतरिक गलियों को पक्का किया जाए। इस दौरान सैनिक कल्याण निदेशालय से प्रकाशित वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया गया।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल ओपी मिश्रा आदि मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।