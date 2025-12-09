'गौरव पथ' से जुड़ेंगे हरदोई के 44 बलिदानियों के गांव, मिलेंगी कई सुविधाएं

जागरण संवाददाता, हरदोई। विवेकानंद सभागार में सोमवार को जिला सैनिक कल्याण की बैठक हुई, जिसमें जिले के 44 बलिदानियों के गांव को गौरव पथ से जोड़े जाने एवं गांव के मार्ग पर तोरण द्वार बनवाए जाने का निर्णय लिया गया।

जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत बलिदानियों के गांवों में विकास कार्य के लिए जनपद के 44 शहीद ग्रामों को पक्के संपर्क मार्ग से जोड़ा जाए, जिसे गौरव पथ का नाम दिया जाए।

ग्राम मार्ग पर तोरण द्वार बनवाया जाए। बलिदानी सैनिकों की मूर्ति की स्थापना उनके गांव के अंदर सरकारी जमीन पर उचित स्थान पर की जाए। इसके अलावा गांव में विद्युत की व्यवस्था की जाए या हाई मास्ट लाइट लगवाई जाएं।