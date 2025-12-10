हरदोई में 44 पुलिसकर्मियों के बदले गए कार्यक्षेत्र, SP ने सुबह-सुबह जारी किया आदेश
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने तत्काल प्रभाव से 44 पुलिसकर्मियों का कार्यक्षेत्र बदल दिया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरदोई। पुलिस कर्मियों में स्थानांतरण का अभियान जारी है। एसपी ने बुधवार सुबह 16 निरीक्षक व उपनिरीक्षकों समेत 44 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले हैं।
एसपी ने पुलिस लाइन से निरीक्षक प्रेमपाल सिंह को कासिमपुर का अतिरिक्त निरीक्षक बनाया है। इसी क्रम में निरीक्षक विजय नारायण शुक्ला को अतिरिक्त निरीक्षक हरपालपुर की जिम्मेदारी दी है। इसी तरह उपनिरीक्षक सौरभ मलिक को संडीला बस अड्डा चौकी प्रभारी, वहां से कौशल किशोर यादव को पुलिस लाइन भेजा है।
पाली कस्बा के चौकी प्रभारी उमेशचंद्र त्रिपाठी को शहर कोतवाली, वहीं तैनात आकांष्का सिंह को पाली चौकी प्रभारी बनाया है। सांडी के यातायात उपनिरीक्षक हृदयराम यादव को संडीला, संडीला से बिजेंद्र सिंह को सांडी में यातायात की कमान सौंपी है।
पप्पू राम को संडीला से पचदेवरा, वहां से मुकेश कुमार कोटार्य को संडीला, पुलिस लाइन से विवेक कुमार को मझिला , आकाश कुमार को शहर कोतवाली, सभानारायण सिंह को देहात कोतवाली, चंद्रप्रकाश को लाेनार, राकेश को सवायजपुर, अशोक कुमार को पाली, गजेंद्र प्रताप सिंह को माधौगंज,सुरेखा शर्मा को सुरसा भेजा है। इसके अलावा 28 सिपाहियों को इधर से उधर किया गया है।
