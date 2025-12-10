जागरण संवाददाता, हरदोई। पुलिस कर्मियों में स्थानांतरण का अभियान जारी है। एसपी ने बुधवार सुबह 16 निरीक्षक व उपनिरीक्षकों समेत 44 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले हैं। एसपी ने पुलिस लाइन से निरीक्षक प्रेमपाल सिंह को कासिमपुर का अतिरिक्त निरीक्षक बनाया है। इसी क्रम में निरीक्षक विजय नारायण शुक्ला को अतिरिक्त निरीक्षक हरपालपुर की जिम्मेदारी दी है। इसी तरह उपनिरीक्षक सौरभ मलिक को संडीला बस अड्डा चौकी प्रभारी, वहां से कौशल किशोर यादव को पुलिस लाइन भेजा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पाली कस्बा के चौकी प्रभारी उमेशचंद्र त्रिपाठी को शहर कोतवाली, वहीं तैनात आकांष्का सिंह को पाली चौकी प्रभारी बनाया है। सांडी के यातायात उपनिरीक्षक हृदयराम यादव को संडीला, संडीला से बिजेंद्र सिंह को सांडी में यातायात की कमान सौंपी है।