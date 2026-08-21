हरदोई में 40 हजार बुजुर्गों को मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन का लाभ, जल्द खाते में आएगी पहली किस्त

जागरण संवाददाता, हरदोई। जिले के बुजुर्गों के लिए एक राहत की खबर है। समाज कल्याण विभाग की ओर से कराए गए सत्यापन के बाद 40 हजार नए पात्र बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल करने का अनुमोदन मिल गया है।

लंबे समय से पेंशन का इंतजार कर रहे इन लाभार्थियों को अब पहली किस्त मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की माने तो इस बार इन नए पेंशन धारकों की पहली किस्त भेजी जाएगी। वर्तमान में जिले में करीब एक लाख 69 हजार बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है। 40 हजार नए लाभार्थियों के जुड़ने के बाद पेंशनधारकों की संख्या दो लाख से अधिक हो जाएगी। इससे जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक मदद मिलेगी।

बुजुर्गों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मिलेगी सहूलियत विभागीय सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने की मंजूरी मिली है। अब पेंशन की पहली किस्त जारी होने का इंतजार है। पेंशन मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत होगी।