    घर से बिना बताए निकल गई बेटी, रेलवे ट्रैक पर युवती का शव मिलने से सनसनी

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:33 PM (IST)

    हरदोई में एक युवती घर से बिना बताए निकल गई और बाद में उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। परिजनों ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवती की मौत कैसे हुई।

    रेलवे ट्रैक पर मिला युवती का शव।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। रेलवे ट्रैक पर मिले युवती के शव की पहचान हो गई। मृतका के पिता ने आरोप से इन किया। आत्महत्या करने की बात कही। वजह के बारे में जानकारी न होने की बात कही।
    लखनऊ के तेलीबाग रामटोला के हरिनाथ ने बताया कि वह राजमिस्त्री है।

    उसकी बेटी अंजली घर में कोचिंग पढ़ाती थी। बेटी की उसने दिल्ली में शादी तय कर दी थी। शादी की तारीख फाइनल नहीं हुई थी। शनिवार की सुबह छह बजे अंजली घर से बिना बताए निकली थी। काफी देर तक घर न होने पर नंबर पर संपर्क किया तो मोबाइल घर में रखा मिला था।

    रविवार की सुबह अंजली का शव हरदोई में देहात कोतवाली के ग्राम कंडौहना के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला था। पास में मिले आधार कार्ड से पुलिस के जरिए सूचना मिली थी।

    मृतका के पिता ने आरोप से इनकार किया है। बेटी ने आत्महत्या की है। वजह के बारे में जानकारी न होने की बात कही। देहात कोतवाल विनोद यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के सिपुर्द कर दिया गया है। शिकायत मिलने पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।