घर से बिना बताए निकल गई बेटी, रेलवे ट्रैक पर युवती का शव मिलने से सनसनी

जागरण संवाददाता, हरदोई। रेलवे ट्रैक पर मिले युवती के शव की पहचान हो गई। मृतका के पिता ने आरोप से इन किया। आत्महत्या करने की बात कही। वजह के बारे में जानकारी न होने की बात कही।

लखनऊ के तेलीबाग रामटोला के हरिनाथ ने बताया कि वह राजमिस्त्री है।

उसकी बेटी अंजली घर में कोचिंग पढ़ाती थी। बेटी की उसने दिल्ली में शादी तय कर दी थी। शादी की तारीख फाइनल नहीं हुई थी। शनिवार की सुबह छह बजे अंजली घर से बिना बताए निकली थी। काफी देर तक घर न होने पर नंबर पर संपर्क किया तो मोबाइल घर में रखा मिला था।