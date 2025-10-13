जागरण संवाददाता, हरदोई। दीपावली पर चार लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारकों को निश्शुल्क सिलेंडर की रिफलिंग का लाभ मिलेगा। शेष उपभोक्ताओं से बैंक आधार सीडिंग व ई केवाईसी कराने के निर्देश दिया गया है, ताकि वह भी योजना में शामिल हाे सके।

भारत सरकार की ओर से वर्ष में दो बार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निश्शुल्क सिलेंडर की रिफलिंग का मौका दिया जाता है। इनमें प्रथम चरण में अक्टूबर से दिसंबर और द्वितीय चरण में जनवरी से मार्च के बीच में रिफलिंग का मौका मिलता है। जनपद में वर्तमान में 5,24,546 उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारक हैं। इनमें से 4,18,439 आधार सीडिंग व ई केवाईसी हो चुके हैं। इन सभी कनेक्शन धारकों को सिलेंडर की बुकिंग कराने पर उनके खातों में सब्सिडी की धनराशि भेज दी जाएगी। अभी भी 1,06,101 उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारकों के आधार सीडिंग व ई केवाईसी का कार्य नहीं हुआ है।