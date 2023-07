हरदोई में मोहब्‍बत मुकम्‍मल नहीं हुई तो प्रेमी युगल ने मौत का रास्‍ता चुना। दोनों के शव आज सुबह पेड़ से लटकते हुए म‍िले तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आननफानन में मौके पर पहुंची पुल‍िस ने दोनों के शवों को नीचे उतरवाया। मौके पर पहुंची फारेंस‍िक की टीम ने साक्ष्‍य एकत्र कर शवों को पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेजा है।

Hardoi News: हरदोई में दुपट्टे से फंदे पर लटके मिले प्रेमी-युगल के शव

