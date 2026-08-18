CM योगी ने PRD जवानों को दिया बड़ा तोहफा, प्रदेश के 31000 तो हरदोई के 622 जवानों का बढ़ाया दैनिक ड्यूटी भत्ता

जागरण संवाददाता, हरदोई। गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का विवेकानंद सभागार में सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा ड्यूटी भत्ता बढ़ने सहित की गईं अन्य घोषणाओं से पीआरडी जवानों की बांछें खिली रहीं। ड्यूटी भत्ता बढ़ने से प्रदेश के 31 हजार तो जिले के 622 जवानों को लाभ मिलेगा।

सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती ने कहा कि जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है। इससे प्रदेश के 31,000 तो जिले के 622 से अधिक जवानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। जवानों और उनके आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की गई है।