Hardoi News Update अशोक का 12 वर्षीय पुत्र ईशम और मनसुख की 14 वर्षीय ललिता भैंस के पीछे पीछे भागने लगे। भैंस गांव के बाहर तालाब में घुस गई तो ईशम और ललिता भी तालाब में घुस गए और भैंस पकड़ने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान गहरे पानी में जाकर दोनों डूब गए। संतराम के अनुसार जब दोनों घर से गए थे तो कोई देख नहीं पाया।

Hardoi News : भैंस रस्‍सी तोड़कर तालाब में पहुंची नहाने; चचेरे भाई-बहन भैंस को निकालते हुए डूबे- दर्दनाक मौत

Your browser does not support the audio element.

हरदोई, जागरण ऑनलाइन टीम : ग्राम शेखवापुर में रविवार की देर शाम तालाब में डूबकर चचेरे भाई बहन की मौत हो गई। गांव के अशोक और उनके भाई मनसुख खेतीबाड़ी करते हैं। जैसा कि उनके पिता संतराम ने बताया कि रविवार की देर शाम उनकी भैंस खूंटा तोड़कर भाग गई थी। अशोक का 12 वर्षीय पुत्र ईशम और मनसुख की 14 वर्षीय ललिता भैंस के पीछे पीछे भागने लगे। भैंस गांव के बाहर तालाब में घुस गई तो ईशम और ललिता भी तालाब में घुस गए, और भैंस पकड़ने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान गहरे पानी में जाकर दोनों डूब गए। संतराम के अनुसार जब दोनों घर से गए थे तो कोई देख नहीं पाया। कुछ समय बाद सभी को जानकारी हुई। परिवार के लोग मौके पर आए, और खोजबीन की। काफी तलाश के बाद दोनों तालाब में मिले। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया। यहां पर चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। कोतवाल संजय पाण्डेय ने बताया कि घटना संज्ञान में है। दोनों की तालाब में डूबने से मौत होने की जानकारी मिली है।

Edited By: Mohammed Ammar