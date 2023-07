गोपामऊ में हरदोई-सीतापुर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

बाइक चलाते समय हेलमेट न लगाने से लोग जिंदगी गवां रहे हैं। तीन जून की देर शाम गोपामऊ कस्बा के निकट हरदोई-सीतापुर मार्ग पर हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उसका मौसेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। हेलमेट लगा हुआ न होने से बाइक चला रहे कालीचरण के सिर में चोटें आईं और मौत हो गई।

हरदोई-सीतापुर मार्ग पर हादसे में बाइक सवार युवक की मौत

जागरण संवाददाता, हरदोई: बाइक चलाते समय हेलमेट न लगाने से लोग जिंदगी गवां रहे हैं। तीन जून की देर शाम गोपामऊ कस्बा के निकट हरदोई-सीतापुर मार्ग पर हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उसका मौसेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। वाहन के बाइक में टक्कर से चालक गंभीर रूप से घायल सीतापुर के महौली के ग्राम मढ़िया के कालीचरण खेती करते थे। उसके परिजन ने बताया कि टड़ियावां के ग्राम लिलवल में कालीचरण की मौसी रहती हैं। बीते सोमवार की देर शाम वह अपने मौसेरे भाई नीरज के साथ मौसी के घर जा रहा था। रास्ते में गोपामऊ कस्बा के निकट हरदोई-सीतापुर मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरे। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हेलमेट लगा हुआ न होने से बाइक चला रहे कालीचरण के सिर में चोटें आईं। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पास में मिले मोबाइल से घर में सूचना देकर दोनों को जिला चिकित्सालय भेज दिया। यहां पर चिकित्सक ने कालीचरण को मृत घोषित कर दिया जबकि नीरज का उपचार चल रहा है। मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा एक बच्चा है। थाना प्रभारी अशोक सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

