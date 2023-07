Hardoi News पुलिस आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में पैरवी कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने अपराध जगत से अर्जित की गई संपत्ति कुर्की के लिए भी कार्रवाई की और डीएम ने आरोपितों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। डीएम के आदेश पर रविवार को अतरौली कासिमपुर व संडीला तहसील की टीम आरोपितों के गांव पहुंची।

Hardoi News : यूपी में देह व्‍यापार के 9 आरोपियों की 3.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क

हरदोई, जागरण ऑनलाइन टीम। अतरौली क्षेत्र के नटपुरवा में देय व्यापार में शामिल गैंगस्टर के नौ आरोपितों की तीन करोड़ 25 लाख रुपये की संपत्ति भी रविवार को कुर्क कर ली गई, जिसमें मकान, वाहन से लेकर बैंकों में जमा धनराशि भी शामिल है। नटपुरवा में देय व्यापार की बात तो वर्षों से सामने आ रही थी, लेकिन कार्रवाई अब हो सकी। लड़कियों को जबरदस्ती लेकर उनसे देय व्यापार कराने का मामला पकड़ में आने पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर शिकंजा कसना शुरू किया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था। कुछ दिन पूर्व पुलिस ने देह व्यापार में संलिप्त जितेंद्र, सोमिल, शीतेश, तारा, राजन, लोहा उर्फ शिवपाल, मिंटू, सोनू, पुल्लू को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया। पता चला कि उनका पूरा गैंग है और इसमें काम करता है, जिस पर आरोपितों के विरुद्ध गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई थी। सभी आरोपित इन दिनों जेल में हैं। पुलिस आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में पैरवी कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने अपराध जगत से अर्जित की गई संपत्ति कुर्की के लिए भी कार्रवाई की और डीएम ने आरोपितों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। डीएम के आदेश पर रविवार को अतरौली, कासिमपुर व संडीला तहसील की टीम आरोपितों के गांव पहुंची। टीमों ने जितेंद्र का एक ट्रैक्टर, एक मकान,बाइक के अलावा पीएनबी बैंक में जमा 58416 रुपये, सोमिल के बैंक खाते में जमा 1.92405 व एक चल संपत्ति, शीतेश के खाते से 26213 रुपये एक चल संपत्ति को कुर्क किया गया। इसी तरह लोहा उर्फ शिवपाल व उसकी पत्नी तारा का एक मकान, चार दुकान,बाइक , पत्नी के नाम दो कृषि भूखंड व डाक खाने में जमा 25325 रुपये, पुल्लू का एक मकान,एक भूखंड,बाइक,डाक खाने में जमा 3.77354 रुपये, मिंटू की दो दुकानें, बाइक, सोनू का एक मकान, एक भूखंड, चार वाहनों को कुर्क कर लिया गया है। बताया कि आरोपितों की कुर्क की गई संपत्ति का एसडीएम संडीला को रिसीवर नियुक्त किया गया है।

